Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Santos visita o Atlético-MG neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte (BH), a partir das 16 horas (de Brasília).
Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo?
- TV: Premiere (pay per view)
Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Atlético-MG para o confronto?
O Atlético-MG vem de uma frustrante eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil. Na última quinta-feira, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, e deu adeus ao torneio. O jogo, aliás, marcou a estreia de Jorge Sampaoli.
O argentino, que chegou a negociar com o Santos, é a aposta da diretoria para uma nova fase na temporada. No Brasileirão, o Galo está há quatro partidas sem vencer, com três derrotas e um empate. Nas últimas três rodadas foram três reveses. Desta forma, o clube está em 14º lugar, com 24 pontos.
Além de pensar no Santos, o Atlético-MG também está de olho na Sul-Americana. Na quarta-feira, os mineiros visitam o Bolívar, pela ida das quartas de final.
Como chega o Santos para o confronto?
O Santos tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro. O time vem de três jogos sem vencer e precisa pontuar em Belo Horizonte para se distanciar da zona do rebaixamento. A equipe está na 16ª colocação, com 22 pontos, assim como o Vitória, que abre o Z4.
O Peixe não entra em campo desde o dia 31 de agosto, quando ficou no empate de 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro. O jogo marcou a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. Desde então, devido a data Fifa, o time apenas treinou no CT Rei Pelé.
Vojvoda aproveitou o período para testar algumas variações táticas. O comandante, aliás, ganhou reforços. Cinco jogadores foram contratados: os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meia Victor Hugo e os atacantes Lautaro Díaz e Billal Brahimi.
Histórico do confronto entre Atlético-MG e Santos
Ao longo de toda a história, Atlético-MG e Santos se enfrentaram 110 vezes, com 42 vitórias do Galo, 41 do Peixe e 27 empates. Os mineiros marcaram 164 gols, contra 162 dos paulistas.
O último encontro entre os dois foi no primeiro turno do Brasileirão de 2025. Na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 0, com gols de Zé Ivaldo e Barreal.
Já o último e único confronto na Arena MRV foi em 2023. Na inauguração do estádio, o Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 0, com dois de Paulinho.
Estatísticas
Atlético-MG na temporada
- 22 vitórias, 14 empates e 14 derrotas
- 65 gols marcados
- 43 gols sofridos
- Artilheiro: Hulk, com 16 gols
Santos na temporada
- 12 vitórias, 09 empates e 16 derrotas
- 44 gols marcados
- 48 gols sofridos
- Artilheiro: Guilherme, com 13 gols
Prováveis escalações
O Atlético-MG não poderá contar com Junior Alonso. O zagueiro está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O lateral Saravia, o meia Patrick e o atacante Caio Maia estão entregues ao departamento médico.
Do outro lado, Vojvoda também terá um desfalque de peso. O argentino Rollheiser recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão. Willian Arão, que segue seu cronograma de transição física, também não fica à disposição. O meio-campista Gabriel Bontempo, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita, está fora também.
O zagueiro João Basso, por outro lado, está recuperado de lesão. Ele está treinando com o restante do grupo e fica à disposição. Os reforços Adonis Frías, Alexis Duarte, Victor Hugo e Lautaro Díaz são novidades.
Neymar, por sua vez, não gosta de atuar em gramados sintéticos, como o da casa do Atlético-MG, porém deve jogar devido à importância da partida.
Provável escalação do Atlético-MG
Everson; Natanael, Victor Hugo, Lyanco e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Reinier (Dudu); Hulk e Cuello.
- Pendurados: Everson, Fausto Vera, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa e Lyanco
Provável escalação do Santos
Brazão, Mayke, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Caballero) e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.
- Pendurados: João Basso, Luisão, Escobar, Igor Vinícius, Zé Rafael e Tiquinho
Ficha técnica
? ATLÉTICO-MG x SANTOS ?
? Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 16 horas (de Brasília)
Arbitragem de Atlético-MG x Santos
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Próximo jogo do Atlético-MG
- Bolívar x Atlético-MG (Ida das quartas de final da Sul-Americana)
Data e horário: 17 de setembro (quarta), às 19 horas (de Brasília)
Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia)
Próximo jogo do Santos
- Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)