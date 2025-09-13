Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Santos visita o Atlético-MG neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte (BH), a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir Atlético-MG x Santos ao vivo?

TV: Premiere (pay per view)

Premiere (pay per view) Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Atlético-MG para o confronto?

O Atlético-MG vem de uma frustrante eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil. Na última quinta-feira, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, e deu adeus ao torneio. O jogo, aliás, marcou a estreia de Jorge Sampaoli.

O argentino, que chegou a negociar com o Santos, é a aposta da diretoria para uma nova fase na temporada. No Brasileirão, o Galo está há quatro partidas sem vencer, com três derrotas e um empate. Nas últimas três rodadas foram três reveses. Desta forma, o clube está em 14º lugar, com 24 pontos.

Além de pensar no Santos, o Atlético-MG também está de olho na Sul-Americana. Na quarta-feira, os mineiros visitam o Bolívar, pela ida das quartas de final.

Como chega o Santos para o confronto?

O Santos tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro. O time vem de três jogos sem vencer e precisa pontuar em Belo Horizonte para se distanciar da zona do rebaixamento. A equipe está na 16ª colocação, com 22 pontos, assim como o Vitória, que abre o Z4.

O Peixe não entra em campo desde o dia 31 de agosto, quando ficou no empate de 0 a 0 com o Fluminense, na Vila Belmiro. O jogo marcou a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda. Desde então, devido a data Fifa, o time apenas treinou no CT Rei Pelé.

Vojvoda aproveitou o período para testar algumas variações táticas. O comandante, aliás, ganhou reforços. Cinco jogadores foram contratados: os zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, o meia Victor Hugo e os atacantes Lautaro Díaz e Billal Brahimi.

Histórico do confronto entre Atlético-MG e Santos

Ao longo de toda a história, Atlético-MG e Santos se enfrentaram 110 vezes, com 42 vitórias do Galo, 41 do Peixe e 27 empates. Os mineiros marcaram 164 gols, contra 162 dos paulistas.

O último encontro entre os dois foi no primeiro turno do Brasileirão de 2025. Na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 0, com gols de Zé Ivaldo e Barreal.

Já o último e único confronto na Arena MRV foi em 2023. Na inauguração do estádio, o Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 0, com dois de Paulinho.

Raul Baretta/Santos FC

Estatísticas

Atlético-MG na temporada

22 vitórias, 14 empates e 14 derrotas

65 gols marcados

43 gols sofridos

Artilheiro: Hulk, com 16 gols

Santos na temporada

12 vitórias, 09 empates e 16 derrotas

44 gols marcados

48 gols sofridos

Artilheiro: Guilherme, com 13 gols

Prováveis escalações

O Atlético-MG não poderá contar com Junior Alonso. O zagueiro está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O lateral Saravia, o meia Patrick e o atacante Caio Maia estão entregues ao departamento médico.

Do outro lado, Vojvoda também terá um desfalque de peso. O argentino Rollheiser recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão. Willian Arão, que segue seu cronograma de transição física, também não fica à disposição. O meio-campista Gabriel Bontempo, com uma lesão no músculo adutor da coxa direita, está fora também.

O zagueiro João Basso, por outro lado, está recuperado de lesão. Ele está treinando com o restante do grupo e fica à disposição. Os reforços Adonis Frías, Alexis Duarte, Victor Hugo e Lautaro Díaz são novidades.

Neymar, por sua vez, não gosta de atuar em gramados sintéticos, como o da casa do Atlético-MG, porém deve jogar devido à importância da partida.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Natanael, Victor Hugo, Lyanco e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Reinier (Dudu); Hulk e Cuello.

Pendurados: Everson, Fausto Vera, Guilherme Arana, Gustavo Scarpa e Lyanco

Provável escalação do Santos

Brazão, Mayke, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo (Caballero) e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.

Pendurados: João Basso, Luisão, Escobar, Igor Vinícius, Zé Rafael e Tiquinho

Ficha técnica

? ATLÉTICO-MG x SANTOS ?

? Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 16 horas (de Brasília)

Arbitragem de Atlético-MG x Santos

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Bruno Arleu de Araujo (RJ) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ) VAR: Wagner Reway (SC)

Próximo jogo do Atlético-MG

Bolívar x Atlético-MG (Ida das quartas de final da Sul-Americana)

Data e horário: 17 de setembro (quarta), às 19 horas (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia)

Próximo jogo do Santos