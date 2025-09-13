Atlético-MG encerra preparação para duelo com o Santos no Brasileiro
Neste sábado, o Atlético-MG encerrou a preparação para enfrentar o Santos, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, os jogadores se apresentaram na Cidade do Galo e fizeram treino focado na parte tática. Em seguida, trabalharam finalizações e aperfeiçoaram jogadas de bola parada.
Junior Alonso será desfalque na partida, já que chegou ao terceiro cartão amarelo na derrota do Galo para o Vitória e cumprirá suspensão. Além dele, o lateral direito Saravia e os meio-campistas Patrick e Caio Maia seguem o departamento médico em tratamento de suas respectivas lesões.
O Atlético-MG vem de uma eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Cruzeiro. Além disso, não vence no Brasileirão há quatro jogos, ocupando a 14ª posição, com 24 pontos conquistados.
Agora, busca voltar a triunfar contra o Santos, que abre a zona de rebaixamento, com 22 pontos, e também vive momento ruim na competição nacional e vem de três jogos sem vencer.