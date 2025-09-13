Athletic x Botafogo-SP pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Athletic recebe o Botafogo-SP neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena UniMed, em São João del-Rei, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado na Arena Sicredi e promete emoção direta na luta contra o rebaixamento.
Onde assistir Athletic x Botafogo-SP ao vivo?
- Streaming: Disney+ Premium
Situação do confronto
Separados por apenas um ponto na tabela, Athletic e Botafogo-SP entram pressionados. O time mineiro soma 29 pontos e ocupa a 15ª colocação, enquanto a equipe paulista aparece logo atrás, em 16º, com 28. Um tropeço pode empurrar qualquer um dos dois para a zona de rebaixamento.
No primeiro turno, o Athletic levou a melhor fora de casa, vencendo por 3 a 0 em Ribeirão Preto. No retrospecto geral, as equipes se enfrentaram apenas uma vez em jogos oficiais, justamente esse duelo.
Como chega o Athletic?
O Esquadrão de Aço vive um momento de oscilação. Nos últimos três jogos, empatou com o Vila Nova (1 a 1), venceu o Volta Redonda (2 a 0) e sofreu uma dura derrota para a Chapecoense (4 a 0). A equipe de Rui Duarte ainda busca regularidade, mas conta com o apoio da torcida em São João del-Rei para abrir vantagem sobre os rivais diretos.
Como chega o Botafogo-SP?
A Pantera também não vive grande fase. Depois de vitórias sobre Goiás (3 a 2) e Vila Nova (2 a 0), o time caiu diante do Athletico-PR, perdendo por 3 a 1 em casa. O técnico Allan Aal tenta recuperar a confiança do elenco, que ainda luta para se afastar da degola.
Prováveis escalações
Athletic: Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Alex e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, João Miguel, Sandro e David Braga; Max e Ronaldo.
Técnico: Rui Duarte
Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Jhony Douglas, Leandro Maciel e Marquinho; Jonathan Cafú, Carillo e Jefferson Nem.
Técnico: Allan Aal
Arbitragem
- Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
- Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)
- Quarto árbitro: Antonio Marcio Teixeira da Silva (MG)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Ficha técnica
ATHLETIC-MG X BOTAFOGO-SP
- Local: Arena Sicredi, São João del-Rei (MG)
- Data: domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Rodada: 26ª da Série B do Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: Disney+