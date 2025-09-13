Arthur diz se sentir bem fisicamente e lamenta derrota em reestreia pelo Grêmio

O meio-campista Arthur reestreou pelo Grêmio com derrota para o Mirassol, por 1 a 0, neste sábado, na Arena do Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador lamentou o resultado, mas afirmou estar se sentindo bem fisicamente.

Escalado por Mano Menezes como titular, Arthur não jogava 90 minutos de uma partida desde o dia 13 de maio, quando ainda defendia o Girona, da Espanha.

"Fisicamente estou bem. Obviamente, fazia tempo que eu não jogava 90 minutos, então talvez precise de um pouco mais de adaptação", disse o meia, ao Premiere, após o apito final.

"Sobre a partida, não era o resultado que a gente esperava, ficamos muito tristes e decepcionados com o resultado. Mas não faltou dedicação e entrega, então partimos da base que isso nunca faltará. Depois, é melhorar algumas coisas, taticamente, talvez um pouco no último terço de campo, algo defensivo... um pouco do geral, coletivo. Mas cabeça para frente, trabalhar para sair da situação", completou.

Com o resultado, o Grêmio viu chegar ao fim a série de três jogos sem perder e segue na 13ª posição da tabela, com 25 pontos conquistados. O Tricolor, contudo, ainda pode ser ultrapassado por Vasco, Atlético-MG ou Santos na rodada.

Arthur e companhia voltam a campo no próximo domingo (21), parao clássico contra o Internacional, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Grenal está agendado para as 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.