Arsenal bate Forest com golaço de reforço e dorme líder do Inglês

Jogadores do Arsenal celebram gol marcado contra o Nottingham Forest pelo Inglês. - HENRY NICHOLLS/AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

13/09/2025 10h29

O Arsenal dominou e venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 na manhã deste sábado (13), no Emirates Stadium, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Inglês.

Zubimendi, duas vezes, e o sueco Gyokeres marcaram os gols do jogo para os Gunners. Foi a primeira vez na carreira que o volante espanhol marcou dois gols no mesmo jogo.

A contratação do volante foi um pedido do treinador Mikel Arteta, e o Arsenal desembolsou 70 milhões de euros - R$ 440 milhões - para tirá-lo da Real Sociedad.

O resultado deixa o Arsenal na liderança provisória do Campeonato Inglês, com nove pontos em quatro jogos. Já o Nottingham Forest estaciona no meio da tabela, na 10ª posição.

O próximo compromisso do Arsenal é a primeira rodada da Liga dos Campeões, diante do Athletic Bilbao, na terça-feira (16). Já o Nottingham Forest visita o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira (17).

E os brasileiros?

Eram cinco os brasileiros no confronto pelo Campeonato Inglês, dois pelo lado do Arsenal e três no Nottingham Forest.

Entre os 'Gabriéis' do Arsenal, Magalhães começou o jogo entre os titulares, mas teve pouco trabalho com o ataque do Nottingham, que não ofereceu muito perigo. Martinelli começou o jogo no banco, veio para o jogo aos 34 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu fazer muito.

Quem teve muito trabalho foi Murillo, um dos destaques do jogo enquanto esteve em campo. Foi providencial em vários cortes e lances de perigo do Arsenal, acabou se machucando em uma dessas jogadas, em dividida com Timber, e foi substituído ainda no primeiro tempo. No gol, o belo chute de Zubimendi ainda desviou de leve na cabeça do ex-Corinthians.

O zagueiro Morato, revelado pelo São Paulo, teve atuação discreta e foi deslocado da lateral direita para o miolo de zaga com a saída por lesão de Murillo. Já Douglas Luiz, reforço do Nottingham Forest vindo da Juventus, não saiu do banco.

Lances importantes

Defendeu, Sels! Bola na área do Forest ficou viva até encontrar Merino, de frente com o goleiro, que finalizou e Sels fez uma grande defesa à queima-roupa, no primeiro lance de perigo do jogo.

1x0. Golaço! Blitz do Arsenal, e na sequência de escanteios, a defesa do Nottingham afastou mais uma, mas essa sobrou na entrada da área para Zubimendi, que emendou um sem pulo de primeira para fazer um lindo gol e abrir o placar.

2x0. Faz a máscara! O Arsenal acelerou pela esquerda, Eze cruzou rasteiro para Gyokeres, que antecipou aos zagueiros na primeira trave e bateu para ampliar no comecinho do segundo tempo.

Raya! Wood recebeu cruzamento no susto e mandou para o gol de peito,. A bola ia encobrindo Raya, que se esticou e conseguiu um toque na pontinha dos dedos, contando com ajuda da trave para evitar o gol.

Na trave! Gyokeres tabelou com Madueke e recebeu na direita, emendou uma pancada no ângulo, que explodiu na trave. Quase o terceiro do Arsenal.

3x0. Zubimendi de novo! No primeiro lance de Trossard no jogo, o belga levantou a bola na área, encontrou a cabeça do Zubimendi, que encobriu Sels para fazer o terceiro do Arsenal, seu segundo gol no jogo.

