Topo

Esporte

Arsenal derrota o Nottingham Forest sem dificuldades e se recupera na Premier League

Londres

13/09/2025 10h40

O Arsenal não tomou conhecimento do Nottingham Forest, sensação da última temporada, e venceu por 3 a 0, neste sábado, no Emirates Stadium, pela Premier League. Com o resultado, o conjunto londrino se recuperou na competição, após a derrota para o Liverpool na última rodada, e alcançou os nove pontos na tabela. O Forest soma quatro.

A partida marcou o duelo entre os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Murillo, do Forest, que brigam por uma vaga no grupo da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. Convocado na última Data Fifa, Magalhães teve um desempenho seguro, enquanto o ex-jogador do Corinthians saiu lesionado logo no início da partida.

Outro convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Gabriel Martinelli foi acionado pelo comandante Mikel Arteta nos minutos finais do confronto, quando o placar já estava definido. Pela equipe de Ange Postecoglou, Morato foi titular, enquanto John e Douglas Luiz não saíram do banco.

Em busca da reação na Premier League, o Arsenal foi para cima desde o início do jogo e controlou as ações. Após muita pressão e levando perigo nas bolas paradas, Zubimendi inaugurou o placar aos 32 minutos, aproveitando uma sobra em jogada de escanteio.

Com um futebol envolvente, o time da casa definiu o placar na etapa final. O sueco Gyokeres, em contra-ataque, ampliou a vantagem logo no primeiro minuto. Aos 33 minutos, Zubimendi completou o cruzamento de Trossard da esquerda para anotar pela segunda vez na partida e fechar o placar.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Arsenal derrota o Nottingham Forest sem dificuldades e se recupera na Premier League

Com brilho de volante espanhol, Arsenal domina e vence o Forest pelo Inglês

Arsenal bate Forest com golaço de reforço e dorme líder do Inglês

Yamal desfalca Barcelona e Flick detona técnico da Espanha: 'Não cuida dos jogadores'

Briga generalizada após empate entre Coritiba e Goiás pela Série B acaba com seis expulsões

Transmissão ao vivo de Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir

Destaque do wrestling, Thamires Machado é flagrada no antidoping e fica fora do Mundial

Árbitro justifica em súmula seis expulsões em jogo de líderes da Série B

Palmeiras recebe Inter para seguir na caça à liderança e pode estrear Andreas Pereira

Corinthians visita Fluminense em busca de calmaria no Brasileirão

Sem Luciano, quem deve ser titular do São Paulo contra o Botafogo? Vote!