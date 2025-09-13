Após negociação frustrada, Santos reencontra Sampaoli

Neste domingo, o Santos irá enfrentar o Atlético-MG em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará o reencontro do Peixe com Jorge Sampaoli.

O técnico é um velho conhecido da torcida santista. O argentino ganhou mais notoriedade no Brasil justamente após trabalhar no Alvinegro Praiano, em 2019. Na ocasião, levou o time paulista ao vice-campeonato brasileiro, ficando apenas atrás do Flamengo de Jorge Jesus.

Ao todo, foram 63 partidas com Sampaoli no banco de reservas, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, além de 102 gols marcados e 55 sofridos.

Sampaoli dirigiu o Santos em 2019

Depois de deixar o Santos, o comandante passou por Atlético-MG, Olympique de Marselha, Sevilla, Flamengo e Rennes, onde estava até 30 de janeiro deste ano.

De fevereiro até o começo de setembro, portanto, Sampaoli estava livre no mercado e foi, mais de uma vez especulado na Vila Belmiro.

A primeira vez que o nome do argentino foi ventilado no Peixe foi na demissão de Pedro Caixinha. O português foi desligado no dia 14 de abril. Na época, no entanto, as conversas não avançaram muito, e a diretoria santista buscou a contratação de Cleber Xavier.

O ex-auxiliar de Tite ficou no comando até 17 de agosto, data da fatídica derrota de 6 a o do Santos para o Vasco, em pleno Morumbis. Com a cadeira vazia de novo, as conversas com Sampaoli foram retomadas e, desta vez, em um tom mais quente.

O treinador chegou a indicar uma lista de reforços para a alta cúpula do Alvinegro Praiano. Tudo parecia caminhar para um final feliz, mas as negociações travaram e, posteriormente, foram encerradas.

Desta forma, o Santos contratou Juan Pablo Vojvoda. Sampaoli, por sua vez, foi procurado pelo Atlético-MG, que demitiu Cuca. Com o Galo, o desfecho foi positivo.

O técnico de 65 anos estreou na última quinta-feira, na derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Agora, ele espera se recuperar justamente contra o seu ex-clube. Será o sexto encontro. Até o momento, são duas vitórias para cada lado e um empate.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela