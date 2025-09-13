Aos 40 anos, Diego Ferreira sofre nocaute em duelo de gerações no Noche UFC

Primeiro brasileiro em ação no card principal do Noche UFC deste sábado (13), Diego Ferreira tinha uma árdua missão pela frente. Aos 40 anos de idade e contra um adversário oito anos mais jovem em Alexander Hernandez, o veterano tinha uma batalha contra o tempo. E no verdadeiro duelo de gerações, o que prevaleceu foi a pujança do americano, que venceu via nocaute técnico no segundo assalto.

Após um início de confronto promissor e equilibrado, Diego acabou surpreendido por um contragolpe que o abalou. Já no solo, uma saraivada de ataques de cima para baixo do americano liquidaram a fatura. Foi a segunda derrota do brasileiro no UFC nesta temporada. Já com idade avançada, o atleta amazonense pode ver seu futuro na liga ficar sob risco no futuro.

A luta

O início do combate foi de bastante estudo entre os atletas. Os chutes de Hernandez quebraram o gelo e passaram a movimentar o duelo. Em resposta, Diego conectou um cruzado de esquerda no contragolpe. O domínio do centro do octógono também foi do brasileiro, que andou para frente em boa parte do assalto. O americano apostava em ataques com esquivas laterais.

Na primeira interação do segundo assalto, Hernandez aplicou uma dedada no olho involuntária em Ferreira, fazendo o árbitro interromper a luta momentaneamente. Na volta do duelo, bem ativos, o americano e o brasileiro trocaram chutes e cruzados no centro do octógono. Um pouco mais confiante, Diego conseguiu uma boa combinação de cruzado de direita e chute na coxa. Mas logo no melhor momento do veterano, veio um golpe fatal. Um direto de encontro de Alexander levou o brasileiro à lona. Por cima, o americano golpeou até o árbitro intervir na disputa.

Confira os resultados do Noche UFC até então:

Alexander Hernandez venceu Diego Ferreira via nocaute técnico no segundo round

Santiago Luna venceu Quang Le via nocaute no primeiro round

Dusko Todorovic venceu Jose Daniel Medina via finalização no primeiro round

Joaquim 'Netto BJJ' Silva venceu Claudio Puelles na decisão dividida dos juízes

Tatiana Suarez venceu Amanda Lemos via decisão unânime

Jesus Aguilar venceu Luis Gurule via decisão unânime

Zachary Reese vs Sedriques Dumas terminou sem resultado após infração acidental

Alden Coria venceu Alessandro Costa por nocaute técnico no terceiro round

Montse Rendon venceu Alice Pereira via decisão dividida dos juízes

Daniil Donchenko venceu Rodrigo Sezinando via nocaute técnico no primeiro round

