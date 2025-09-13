Topo

Esporte

Andreas Pereira valoriza carinho da torcida em sua estreia pelo Palmeiras

13/09/2025 21h10

Andreas Pereira estreou com a camisa do Palmeiras neste sábado, na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o camisa 8 do Verdão agradeceu à torcida pelo carinho recebido em seu primeiro jogo pelo novo clube.

"Fiquei muito feliz [com o carinho da torcida], quero agradecer à torcida pelo carinho e pelo apoio sempre", disse Andreas Pereira ao Premiere.

O meio-campista foi acionado no início do segundo tempo pelo auxiliar técnico João Martins, já que Abel Ferreira teve de cumprir suspensão automática. Andreas Pereira substituiu Lucas Evangelista e pôde atuar por alguns minutos com seus novos companheiros.

"Vitória muito importante. Foi muito bom fazer minha estreia aqui e muito feliz com os três pontos. Agora é focar no River", completou Andreas, já de olho na Libertadores.

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando visita o River Plante no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Vice-presidente do Internacional confirma permanência de Roger Machado após sofrer goleada

Guerra! Diego Lopes aplica nocaute fulminante em Jean Silva na luta principal Noche UFC

Guarani derrota Náutico e assume liderança do grupo na Série C

Palmeiras: auxiliar exalta Flaco após multas; estafe do atleta nega punição

Auxiliar João Martins cita Flaco Lopez como exemplo de paciência do Palmeiras: 'Amadurecimento'

Bruno Rodrigues vira exemplo no Palmeiras ao voltar a jogar após quase dois anos: "É um campeão"

Garro sente panturrilha no aquecimento e desfalca Corinthians contra o Flu

Auxiliar de Abel revela multas a Flaco López e exalta evolução: "Exemplo claro de paciência"

Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis

Garro sente dores no aquecimento e vira baixa no Corinthians contra o Fluminense

Andreas Pereira valoriza carinho da torcida em sua estreia pelo Palmeiras