Andreas Pereira valoriza carinho da torcida em sua estreia pelo Palmeiras
Andreas Pereira estreou com a camisa do Palmeiras neste sábado, na goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passada a partida, o camisa 8 do Verdão agradeceu à torcida pelo carinho recebido em seu primeiro jogo pelo novo clube.
"Fiquei muito feliz [com o carinho da torcida], quero agradecer à torcida pelo carinho e pelo apoio sempre", disse Andreas Pereira ao Premiere.
O meio-campista foi acionado no início do segundo tempo pelo auxiliar técnico João Martins, já que Abel Ferreira teve de cumprir suspensão automática. Andreas Pereira substituiu Lucas Evangelista e pôde atuar por alguns minutos com seus novos companheiros.
"Vitória muito importante. Foi muito bom fazer minha estreia aqui e muito feliz com os três pontos. Agora é focar no River", completou Andreas, já de olho na Libertadores.
O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando visita o River Plante no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.