André Ramalho credita gol a Matheuzinho e celebra vitória do Corinthians: "Soubemos jogar o jogo"

O Corinthians passou longe de brilhar no Maracanã, mas foi eficiente e saiu de campo com a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol marcado pelo Timão trouxe dúvidas quanto ao crédito: André Ramalho, afinal, chegou a cabecear a bola cruzada por Matheuzinho?

Segundo o camisa 5 do Corinthians, a resposta é não. O zagueiro revelou que não chegou a desviar de cabeça a bola cruzada por Matheuzinho, que acabou no fundo das redes.

"Vou ser honesto. Bateu um vento [risos], mas eu diria que o gol foi mais do Matheuzinho do que meu. Mérito para o grande cruzamento dele. Minha função ali era mais atrapalhar o Fábio. Se eu não estivesse ali, talvez ele tivesse pego a bola. Mas vamos deixar esse aí para o Matheuzinho. Minha ética não deixaria eu roubar esse gol dele não [risos]", afirmou em entrevista ao Premiere.

"[Matheuzinho] Comemorou com razão. Não vou roubar esse gol dele não [risos]. Eu poderia ter encostado na bola, fiquei até com um pouco de receio de bater muito forte na bola, mas acho que acabei ajudando para atrapalhar. Mas o mérito foi dele, fez um grande cruzamento e a bola entrou", acrescentou em outro momento.

O Timão, apesar do baixo volume de jogo, somou três pontos importantíssimos fora de casa. O Alvinegro subiu para a nona colocação, com 29 pontos. Tudo isso em meio à sete desfalques importantes, o que foi muito celebrado por Ramalho.

"Os desfalques são coisas que fazem parte do futebol, temos que aprender a lidar. O mais importante é que quem está em campo, mais uma vez, mostrou que tem potencial em estar ali, que tem nível para jogar jogos como esse. Soubemos jogar o jogo. Talvez não tenha sido um jogo de brilhantismo, mas soubemos nos defender, jogar como time. Aqueles que entraram no lugar dos que normalmente jogam desempenharam um grande papel e nos ajudaram a conquistar três pontos muito importantes para nós", avaliou.

Muitos torcedores chegaram a cobrar o elenco pela diferença mostrada na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, o que foi citado por Ramalho. Na competição de pontos corridos, a equipe vinha lutando para deixar a parte de baixo da tabela, mas não vinha conquistando bons resultados. Já no mata-mata, o Timão não sofria gols e se mostrava mais seguro. O ponto de virada na Série A, para o zagueiro, foi o triunfo sobre o Vasco, pela 21ª rodada.

"A gente vem falando faz tempo que queremos brigar pelo grupo de cima do Brasileiro. Mas estávamos sendo muito inconstantes, oscilando muito. No meio de tudo isso, vem a Copa do Brasil, e pelo contrário, fomos muito constantes, não tomamos nenhum gol. Isso mostrou nossa irregularidade, mas por outro lado mostrou como temos condições de fazer mais. E a gente vem fazendo isso nos últimos jogos. Tivemos uma virada ali desde o jogo contra o Vasco. Já estamos sem perder há alguns jogos e temos que continuar nessa pegada. Mostramos nosso potencial hoje e não podemos parar. Temos tempo para focar no Campeonato Brasileiro, independente de ser em casa ou fora. Temos que estar concentrados para somar o máximo de pontos e alcançar nosso objetivo", concluiu o defensor.

Situação na tabela

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas).

Próximos jogos do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(25ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)