André Ramalho confirma gol de Matheuzinho: 'Minha ética não me deixaria'

O Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado, pelo Brasileirão. Apesar do árbitro ter dado o gol para André Ramalho, o próprio zagueiro disse que vai contra sua ética tirar o tento de Matheuzinho.

O que aconteceu

Já na segunda etapa, o Alvinegro Paulista abriu o placar em cobrança de falta do lateral, mas sem o desvio do camisa 5. O defensor afirmou que ter subido de cabeça para tentar mudar a direção da bola pode ter atrapalhado o goleiro Fábio no lance.

Vamos ser honestos. Bateu um vento, mas eu diria que o gol foi mais do Matheuzinho do que meu. Mérito com o grande cruzamento dele, acho que minha posição ali atrapalha o Fábio no caso, se eu não estivesse ali talvez ele tivesse pego a bola, mas vamos deixar isso aí para o Matheuzinho. Minha ética não me deixaria roubar esse gol dele não. André Ramalho, ao SporTV

O zagueiro citou ainda confronto "sem brilhantismo" do Corinthians, mas bom desempenho defensivo do elenco.

O mais importante acho que é quem está em campo mais uma vez mostrou que tem potencial de lutar, tem nível pra estar jogando jogos como esse, a gente soube jogar o jogo, talvez não foi nenhum jogo cheio de brilhantismo, mas a gente soube se defender. Isso ajudou muito para conquistar esses três pontos.

A equipe alvinegra volta a campo pelo Brasileirão nesta semana, em confronto contra o Sport em Recife, no domingo, às 21h30 (de Brasília).