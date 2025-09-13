Topo

América-MG empata com Paysandu e permanece no Z4 da Série B

13/09/2025 18h19

Neste sábado, América-MG e Paysandu ficaram no empate por 0 a 0, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mangueirão, em Belém-PA.

Situação da Tabela

Com a igualdade, o América-MG perde a chance de deixar a zona de rebaixamento da competição. Na 17ª posição, a equipe mineira tem 27 pontos. Já o Paysandu amarga a lanterna do torneio, na 20ª colocação, com 22 pontos.

? Resumo do jogo 

? PAYSANDU 0 x 0 AMÉRICA-MG ?

? Competição: 26 rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

?? Local: Mangueirão, Belém (PA)

? Data: 13 de agosto de 2025 (sábado)

? Horário: 16h (de Brasília),

Próximos jogos

Paysandu

  • Enfrenta o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, pela 27ª rodada da Série B, no próximo sábado, às 16h (de Brasília).

América-MG

  • Joga contra o Coritiba, na Arena Independência, pela 27ª rodada da Série B, às 16h, no próximo domingo.

