América-MG empata com Paysandu e permanece no Z4 da Série B

Neste sábado, América-MG e Paysandu ficaram no empate por 0 a 0, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Mangueirão, em Belém-PA.

Situação da Tabela

Com a igualdade, o América-MG perde a chance de deixar a zona de rebaixamento da competição. Na 17ª posição, a equipe mineira tem 27 pontos. Já o Paysandu amarga a lanterna do torneio, na 20ª colocação, com 22 pontos.

Próximos jogos

Paysandu

Enfrenta o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, pela 27ª rodada da Série B, no próximo sábado, às 16h (de Brasília).

América-MG