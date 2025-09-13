Alex Telles assume responsabilidade após perder pênalti pelo Botafogo

Nesta sexta-feira, o lateral esquerdo Alex Telles se pronunciou em suas redes sociais após a eliminação do Botafogo para o Vasco, nos pênaltis, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Autor do gol alvinegro no tempo regulamentar e dono da única cobrança desperdiçada, o jogador assumiu a responsabilidade e afirmou estar pronto para os próximos desafios.

"Aprendi, na luta de cada dia, que compromisso, ética e garra são inegociáveis. Jamais fugirei das responsabilidades. Futebol é coletivo, mas sempre assumi e assumo todas elas com o desafio de seguir fazendo esse clube vencedor. Agradeço a todos pelas mensagens que recebi. Que venham as próximas batalhas. Estarei pronto pra encarar de frente todas elas! Sou um escolhido e estarei sempre presente ??? e como sempre falo "É uma honra pra mim", escreveu.

Telles marcou o gol do Botafogo no empate em 1 a 1 no tempo normal, ao converter um pênalti aos 42 minutos do primeiro tempo. Nas penalidades, porém, parou nas mãos do goleiro Léo Jardim.

O Botafogo volta a campo neste domingo, contra o São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Morumbis, às 17h30 (de Brasília).