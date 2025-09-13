Alemanha se classifica para Final 8 da Copa Davis e Bélgica lidera contra Austrália
(Reuters) - A Alemanha chegou à Final 8 da Copa Davis com uma vitória de 4 a 0 sobre o Japão, enquanto a Bélgica se colocou à beira da classificação depois de vencer a Austrália por 2 a 0 na segunda rodada das eliminatórias neste sábado.
Depois que a Alemanha assumiu a liderança por 2 a 0 na sexta-feira em Tóquio, sua vitória foi concluída quando Kevin Krawietz e Tim Puetz salvaram três set points no segundo set e venceram os japoneses Yosuke Watanuki e Takeru Yuzuki por 6-3 7-6(4) nas duplas. Justin Engel venceu Rei Sakamoto por 6-3 6-7(2) 10-7.
A Alemanha, semifinalista do ano passado, é a primeira equipe a chegar à Final 8 por meio das eliminatórias, juntando-se à anfitriã Itália na rodada final marcada para novembro em Bolonha.
"Neste momento, o vestiário está dançando e cantando. Estamos ansiosos por Bolonha e esperamos dar um passo adiante", disse o capitão da Alemanha, Michael Kohlmann.
O australiano Alex de Minaur, que chegou às quartas de final do Aberto dos EUA neste mês, perdeu para o belga Raphael Collignon por 7-5 3-6 6-3 em Sydney, e Zizou Bergs venceu Jordan Thompson em sets diretos, enquanto lutou contra cãibras, e consolidou a vantagem de 2-0 dos visitantes.
(Por Chiranjit Ojha)