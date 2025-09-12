Zé Rafael tenta quebrar jejum de mais de um ano em Santos x Atlético-MG

Contratado nesta temporada, Zé Rafael ainda tenta voltar à forma física ideal e se firmar no Santos. O meio-campista, inclusive, pode quebrar um jejum de mais de um ano contra o Atlético-MG, no domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 32 anos não completa 90 minutos em campo em duas partidas consecutivas desde junho de 2024, quando ainda defendia o Palmeiras. Na ocasião, o Verdão venceu o Juventude (3 a 1, no dia 23) e perdeu para o Fortaleza (3 a 0, no dia 26).

Desde então, Zé Rafael nunca mais conseguiu repetir o feito, ainda mais por conta do problema na coluna que enfrentou. Devido as fortes dores, ele passou por um procedimento cirúrgico inédito no futebol, em fevereiro deste ano.

Depois de um tempo afastado, o meio-campista voltou a jogar em maio. De lá para cá, soma 13 compromissos pelo Santos, sendo 10 entre os titulares.

O jogador, contudo, ainda não conseguiu ficar 90 minutos em duas partidas seguidas com a camisa alvinegra.

No último jogo do Peixe, no empate de 0 a 0 com o Fluminense, ele permaneceu em campo do começo ao fim. Agora, depois de duas semanas livres de apenas treinamentos no CT Rei Pelé, o camisa 6 espera repetir a dose contra o Atlético-MG e, enfim, quebrar esse jejum.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

