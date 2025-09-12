Volta Ciclística do Estado de SP terá equipes brasileiras e estrangeiras

A Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo 2025 será realizada de 17 a 21 de setembro, com 695 km em cinco etapas e transmissão pela Rede Família e YouTube da Federação Paulista de Ciclismo. O evento retorna após 11 anos e reunirá 19 equipes (17 brasileiras e 2 estrangeiras: Uruguai e Guiné-Bissau).

As etapas incluem largada inédita no Palácio dos Bandeirantes, passando por Sorocaba, Mairiporã, Indaiatuba e Guarulhos, com chegada final na Assembleia Legislativa em São Paulo. A prova conta pontos para o Ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (Classe 2A).

Como preparação, será disputada neste domingo a 26ª Volta do Grande ABCD, com 125 km e percurso por sete municípios da região.

Programação oficial

16/09



Retirada de kit e conferência de documentos.



Das 14h às 17h - mesmo local do Congresso Técnico

Congresso Técnico



Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -



Auditório Franco Montoro



Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo

Coletiva de Imprensa



Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -



Auditório Franco Montoro



Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo

17/09



1ª Etapa - 138 km



Largada: São Paulo, Palácio dos Bandeirantes



Local: Avenida Morumbi, 4500, São Paulo



Chegada: Sorocaba - Paço Municipal Sorocaba



Local: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista

18/09



2ª Etapa - 193 km



Largada: Sorocaba - Paço Municipal Sorocaba



Local: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista



Chegada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã



Local: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

19/09



3ª Etapa - 156 km



Largada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã



Local: Avenida Boulevard Centro, s/n, Mairiporã



Chegada: Centro Esportivo Jardim Morada do Sol "Rei Pelé"



Local: Estrada da General Motors, 320 - Distrito Industrial Indaiatuba/SP

20/09



4ª Etapa - 150 km



Largada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã



Local: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã



Chegada: Guarulhos - Paço Municipal



Local: Av. Bom Clima, 71 - Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP

21/09



5ª Etapa - 58 km



Largada: Guarulhos - Paço Municipal



Local: Av. Bom Clima, 71 - Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP



Chegada: ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo



Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo.