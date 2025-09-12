Topo

Volta Ciclística do Estado de SP terá equipes brasileiras e estrangeiras

12/09/2025 12h25

A Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo 2025 será realizada de 17 a 21 de setembro, com 695 km em cinco etapas e transmissão pela Rede Família e YouTube da Federação Paulista de Ciclismo. O evento retorna após 11 anos e reunirá 19 equipes (17 brasileiras e 2 estrangeiras: Uruguai e Guiné-Bissau).

As etapas incluem largada inédita no Palácio dos Bandeirantes, passando por Sorocaba, Mairiporã, Indaiatuba e Guarulhos, com chegada final na Assembleia Legislativa em São Paulo. A prova conta pontos para o Ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (Classe 2A).

Como preparação, será disputada neste domingo a 26ª Volta do Grande ABCD, com 125 km e percurso por sete municípios da região.

Programação oficial

16/09

Retirada de kit e conferência de documentos.

Das 14h às 17h - mesmo local do Congresso Técnico

Congresso Técnico

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -

Auditório Franco Montoro

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo

Coletiva de Imprensa

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -

Auditório Franco Montoro

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo

17/09

1ª Etapa - 138 km

Largada: São Paulo, Palácio dos Bandeirantes

Local: Avenida Morumbi, 4500, São Paulo

Chegada: Sorocaba - Paço Municipal Sorocaba

Local: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista

18/09

2ª Etapa - 193 km

Largada: Sorocaba - Paço Municipal Sorocaba

Local: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista

Chegada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

Local: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

19/09

3ª Etapa - 156 km

Largada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

Local: Avenida Boulevard Centro, s/n, Mairiporã

Chegada: Centro Esportivo Jardim Morada do Sol "Rei Pelé"

Local: Estrada da General Motors, 320 - Distrito Industrial Indaiatuba/SP

20/09

4ª Etapa - 150 km

Largada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

Local: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã

Chegada: Guarulhos - Paço Municipal

Local: Av. Bom Clima, 71 - Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP

21/09

5ª Etapa - 58 km

Largada: Guarulhos - Paço Municipal

Local: Av. Bom Clima, 71 - Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP

Chegada: ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo.

