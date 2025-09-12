Volta Ciclística do Estado de SP terá equipes brasileiras e estrangeiras
A Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo 2025 será realizada de 17 a 21 de setembro, com 695 km em cinco etapas e transmissão pela Rede Família e YouTube da Federação Paulista de Ciclismo. O evento retorna após 11 anos e reunirá 19 equipes (17 brasileiras e 2 estrangeiras: Uruguai e Guiné-Bissau).
As etapas incluem largada inédita no Palácio dos Bandeirantes, passando por Sorocaba, Mairiporã, Indaiatuba e Guarulhos, com chegada final na Assembleia Legislativa em São Paulo. A prova conta pontos para o Ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (Classe 2A).
Como preparação, será disputada neste domingo a 26ª Volta do Grande ABCD, com 125 km e percurso por sete municípios da região.
Programação oficial
16/09
Retirada de kit e conferência de documentos.
Das 14h às 17h - mesmo local do Congresso Técnico
Congresso Técnico
Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -
Auditório Franco Montoro
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo
Coletiva de Imprensa
Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo -
Auditório Franco Montoro
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo
17/09
1ª Etapa - 138 km
Largada: São Paulo, Palácio dos Bandeirantes
Local: Avenida Morumbi, 4500, São Paulo
Chegada: Sorocaba - Paço Municipal Sorocaba
Local: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista
18/09
2ª Etapa - 193 km
Largada: Sorocaba - Paço Municipal Sorocaba
Local: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041, Alto da Boa Vista
Chegada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã
Local: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã
19/09
3ª Etapa - 156 km
Largada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã
Local: Avenida Boulevard Centro, s/n, Mairiporã
Chegada: Centro Esportivo Jardim Morada do Sol "Rei Pelé"
Local: Estrada da General Motors, 320 - Distrito Industrial Indaiatuba/SP
20/09
4ª Etapa - 150 km
Largada: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã
Local: Avenida Boulevard Centro s/n, Mairiporã
Chegada: Guarulhos - Paço Municipal
Local: Av. Bom Clima, 71 - Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP
21/09
5ª Etapa - 58 km
Largada: Guarulhos - Paço Municipal
Local: Av. Bom Clima, 71 - Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP
Chegada: ALESP - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Local: Av. Pedro Álvares Cabral, 201, São Paulo.