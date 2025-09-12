Vojvoda mira 1ª vitória no Santos, mas Atlético-MG é pedra no sapato

O técnico Juan Pablo Vojvoda vai em busca da sua primeira vitória no comando do Santos no domingo, no duelo com o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino, porém, não costuma se dar bem contra o Galo.

Vojvoda enfrentou o clube mineiro 10 vezes, todas pelo Fortaleza. Até o momento, são duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 30%.

Nos últimos três encontros, foram duas igualdades e um revés. O último triunfo do técnico foi em 24 de junho de 2023. Na ocasião, o Fortaleza bateu o Atlético-MG por 2 a 1, no Castelão.

A outra vitória foi em 30 de maio de 2021, quando o Leão superou o Galo por 2 a 1, no Mineirão.

Na Arena MRV, palco da partida deste domingo, Vojvoda amarga um empate (1 a 1, em junho de 2024) e uma derrota (3 a 1, em novembro de 2023).

Agora no comando do Santos, portanto, o treinador espera melhorar os seus números diante do Atlético-MG.

E o Peixe precisa pontuar, já que está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, assim como o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela