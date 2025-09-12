Vila Nova x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Vila Nova recebe o Remo neste sábado, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.
Onde assistir Vila Nova x Remo ao vivo?
- TV e streaming: Disney+
Situação do confronto entre Vila Nova e Remo
Em todas as competições, foram disputados 17 jogos entre as equipes, com 5 vitórias do Remo, 7 empates e 5 triunfos do Vila Nova. Em Goiânia, o Vila Nova venceu 3 de 8 jogos, com 3 empates e 2 derrotas, enquanto no Pará, o Remo venceu 3 de 9 partidas, com 4 empates e 2 derrotas.
O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos: o Vila Nova não vence há três partidas na Série B, enquanto o Remo chega embalado após vencer o Amazonas e encerrar uma sequência de três jogos sem vitória.
Como chega o Vila Nova?
O Tigre ocupa a 10ª posição, com 35 pontos, e busca retomar a briga por uma vaga no G-4. Nos últimos três jogos, perdeu para o Botafogo-SP e empatou com Chapecoense e Athletic. Para o duelo, o técnico Paulo Turra contará com o retorno do volante João Vieira, suspenso na rodada anterior, e também do goleiro Halls, embora Kozlinski deva manter a titularidade.
Como chega o Remo?
O Leão Azul está na 5ª posição, com 38 pontos, e tenta encostar no G-4 após vitória sobre o Amazonas por 3 a 1. O time não contará com os lesionados Janderson e Cantillo, além de Caio Vinícius, suspenso.
Prováveis escalações
Vila Nova
Kozlinski; Elias, Tiago, Weverton e Higor; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Bruno Mendes.
Técnico: Paulo Turra
Remo
Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Giovanni Pavani, Jáderson e Diego Hernández; Nicolás Ferreira, Pedro Rocha e Eduardo.
Técnico: António Oliveira
Arbitragem de Vila Nova x Remo
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)
- Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
- Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)
- VAR: Vinicius Furlan (SP)
Ficha técnica
Vila Nova x Remo
- Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)
- Data: 13/09/2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 26
- Onde assistir: Disney+