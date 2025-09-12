Vila Nova x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Vila Nova recebe o Remo neste sábado, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Onde assistir Vila Nova x Remo ao vivo?

TV e streaming: Disney+

Mais uma rodada está pra iniciar! De hoje até terça-feira tem muita bola rolando. Todo resultado importa! A competição vai tomando forma... Vamboooora! ???#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/rXX8gAxMCC ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) September 12, 2025

Situação do confronto entre Vila Nova e Remo

Em todas as competições, foram disputados 17 jogos entre as equipes, com 5 vitórias do Remo, 7 empates e 5 triunfos do Vila Nova. Em Goiânia, o Vila Nova venceu 3 de 8 jogos, com 3 empates e 2 derrotas, enquanto no Pará, o Remo venceu 3 de 9 partidas, com 4 empates e 2 derrotas.

O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos: o Vila Nova não vence há três partidas na Série B, enquanto o Remo chega embalado após vencer o Amazonas e encerrar uma sequência de três jogos sem vitória.

Como chega o Vila Nova?

O Tigre ocupa a 10ª posição, com 35 pontos, e busca retomar a briga por uma vaga no G-4. Nos últimos três jogos, perdeu para o Botafogo-SP e empatou com Chapecoense e Athletic. Para o duelo, o técnico Paulo Turra contará com o retorno do volante João Vieira, suspenso na rodada anterior, e também do goleiro Halls, embora Kozlinski deva manter a titularidade.

Como chega o Remo?

O Leão Azul está na 5ª posição, com 38 pontos, e tenta encostar no G-4 após vitória sobre o Amazonas por 3 a 1. O time não contará com os lesionados Janderson e Cantillo, além de Caio Vinícius, suspenso.

Prováveis escalações

Vila Nova



Kozlinski; Elias, Tiago, Weverton e Higor; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho, Guilherme Parede e Bruno Mendes.



Técnico: Paulo Turra

Remo



Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Giovanni Pavani, Jáderson e Diego Hernández; Nicolás Ferreira, Pedro Rocha e Eduardo.



Técnico: António Oliveira

Arbitragem de Vila Nova x Remo

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Lucio Beiersdorf Flor (RS) Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

Anne Kesy Gomes de Sá (AM) Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

Breno Vieira Souza (GO) VAR: Vinicius Furlan (SP)

Ficha técnica

Vila Nova x Remo