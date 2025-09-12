Victoria Barros tem presença confirmada em torneios no Rio de Janeiro e Florianópolis

Victoria Barros, jovem promessa do tênis brasileiro, confirmou sua participação no Rio Ladies Open, torneio WTA disputado no Rio de Janeiro. A competição acontece entre os dias 12 e 19 de outubro. Além disso, a potiguar também joga o ENGIE Open presented by MundoTênis Tours, o WTA de Florianópolis, que acontece nos dias 19 e 26 do mesmo mês.

Com apenas 15 anos, Victoria, 19ª do ranking juvenil, vai disputar duas das maiores competições profissionais de sua carreira até agora. Nesta semana, ela jogou o WTA 250 de São Paulo, onde parou na primeira rodada. Em 2024, ela entrou no ranking da WTA após chegar à segunda rodada do W15 de Monastir.

"Estou muito feliz em poder jogar esses torneios. Queria muito agradecer os wild cards para o ENGIE Open, em Floripa, e o Rio Ladies Open, no Rio de Janeiro, e espero todos lá me apoiando", disse Victoria Barros.

Ingressos e premiações

A competição no Rio será a primeira em nove anos, enquanto a catarinense será disputada pela terceira vez seguida. Os ingressos já estão à venda nos sites oficiais de cada torneio, com preços que variam entre R$ 20 a R$ 360. As duas competições contam com premiação de US$ 115 mil e distribuem 125 pontos para a campeã.

"O evento acontece em sintonia com o grande momento do tênis feminino brasileiro, permitindo que jogadoras nacionais deem um importante salto na carreira competindo em casa como é o caso da Victoria que terá a oportunidade de vencer suas maiores partidas da carreira profissional aqui. Estamos muito entusiasmados com a presença dela e de mais atletas que iremos divulgar nos próximos dias", disse Luzio Ramos, CEO da MundoTênis Tours.