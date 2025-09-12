Arnaldo: Casares vende a base do São Paulo para compensar orçamento irreal

O São Paulo vende jovens de Cotia — cinco só em 2025 — para tapar o buraco de um orçamento mal feito para a temporada, afirma Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, a gestão de Julio Casares fez um orçamento impossível de ser executado e tem perdido apoio entre conselheiros e torcedores por causa da "liquidação da base"

O plano de liquidação da base, que vem desde janeiro para tapar os buracos do orçamento, tem sido cumprido à risca. Qualquer um se destaca, tem uma proposta e é vendido pra tapar os buracos dos departamentos e do orçamento que não consegue ser cumprido.

Arnaldo Ribeiro

Em 2025, o clube arrecadou R$ 227 milhões vendendo cinco jovens formados em Cotia. Arnaldo questiona os valores e o efeito da estratégia

São R$ 227 milhões num ano vendendo a preço de banana. O presidente do São Paulo não gosta dessa expressão, mas é preço de banana.

Arnaldo Ribeiro

Fundo Cotia

O comentarista aponta que a parceria proposta por Casares para Cotia, que prevê ceder 30% dos direitos da base por R$ 250 milhões, enfrentará resistência no clube. O tema será exposto em reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo na próxima segunda (15).

Arnaldo definiu o valor como "dinheiro de pinga" perto dos problemas do clube, que tem vendido as joias da base para evitar mais um ano de déficit, segundo o próprio Casares.

Esse aporte inicial para parceria na base dos 30% é dinheiro de pinga. E isso vai ficar evidente, já está nos corredores do Morumbi.

Arnaldo Ribeiro

Segundo ele, a falta de transparência sobre o sacrifício de uma geração de jovens deu vida nova à oposição no clube.

"Se você dissesse: 'em 2025, nós vamos ter que sacrificar uma geração, vender os jogadores em profusão, para fechar as contas...', mas isso não foi anunciado."

"É mais fácil você mudar o estatuto do São Paulo e pegar a reeleição do que você aprovar esse negócio da base", afirma Arnaldo Ribeiro.

