Veja todos os jogadores brasileiros que vão estrear na Champions League

A Champions League começa na próxima semana, e o Brasil terá 55 jogadores em ação. Destes, 25 jogarão a competição europeia pela primeira vez — 80% dos 36 clubes classificados contam com pelo menos um brasileiro no elenco.

Veja a lista

Estêvão (Celsea)

João Pedro (Chelsea)

Andrey Santos (Chelsea)

Rodinei (Olympiacos)

Gustavo Mancha (Olympiacos)

Gabriel Strefezza (Olympiacos)

Lucas Rosa (Ajax)

Gabriel Pereira (Copenhague)

Robert Vinicius (Copenhague),

Kauã Santos (Frankfurt)

Ricardinho (Kairat Almaty)

João Paulo (Kairat Almaty)

Edmilson (Kairat Almaty)

Élder Santana (Kairat Almaty)

Pedrão (Pafos)

Bruno Felipe (Pafos)

Jajá (Pafos)

Anderson Silva (Pafos)

Matheus Silva (Qarabag)

Dani Bolt (Qarabag)

Pedro Bicalho (Qarabag)

Kady Borges (Qarabag)

Alisson Santos (Sporting)

Guilherme Smith (Saint-Gilloise)

Luiz Júnior (Villarreal)

Champions League

Fase de liga: 16 de setembro a 28 de janeiro

Playoffs: 17 a 25 de fevereiro

Oitavas: 10 a 18 de março

Quartas: 7 a 15 de abril

Semifinais: 28 de abril a 6 de maio

Final: 30 de maio

Transmissão

A TNT Sports vai fazer a cobertura completa da competição, e a HBO Max vai transmitir todos os 204 jogos. O SBT também exibirá partidas ao vivo.