Topo

Esporte

Veja todos os jogadores brasileiros que vão estrear na Champions League

Estêvão é um dos brasileiros que vai jogar a competição europeia pela 1ª vez - GLYN KIRK/AFP
Estêvão é um dos brasileiros que vai jogar a competição europeia pela 1ª vez Imagem: GLYN KIRK/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 16h44

A Champions League começa na próxima semana, e o Brasil terá 55 jogadores em ação. Destes, 25 jogarão a competição europeia pela primeira vez — 80% dos 36 clubes classificados contam com pelo menos um brasileiro no elenco.

Veja a lista

  • Estêvão (Celsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Rodinei (Olympiacos)
  • Gustavo Mancha (Olympiacos)
  • Gabriel Strefezza (Olympiacos)
  • Lucas Rosa (Ajax)
  • Gabriel Pereira (Copenhague)
  • Robert Vinicius (Copenhague),
  • Kauã Santos (Frankfurt)
  • Ricardinho (Kairat Almaty)
  • João Paulo (Kairat Almaty)
  • Edmilson (Kairat Almaty)
  • Élder Santana (Kairat Almaty)
  • Pedrão (Pafos)
  • Bruno Felipe (Pafos)
  • Jajá (Pafos)
  • Anderson Silva (Pafos)
  • Matheus Silva (Qarabag)
  • Dani Bolt (Qarabag)
  • Pedro Bicalho (Qarabag)
  • Kady Borges (Qarabag)
  • Alisson Santos (Sporting)
  • Guilherme Smith (Saint-Gilloise)
  • Luiz Júnior (Villarreal)

Champions League

  • Fase de liga: 16 de setembro a 28 de janeiro
  • Playoffs: 17 a 25 de fevereiro
  • Oitavas: 10 a 18 de março
  • Quartas: 7 a 15 de abril
  • Semifinais: 28 de abril a 6 de maio
  • Final: 30 de maio

Transmissão

A TNT Sports vai fazer a cobertura completa da competição, e a HBO Max vai transmitir todos os 204 jogos. O SBT também exibirá partidas ao vivo.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

São Paulo vence Mauá e avança para as oitavas do Paulista sub-20

Gustavo Gómez valoriza vaga do Paraguai à Copa e projeta sequência do Palmeiras

Palmeiras volta a vencer o Sertãozinho e vai às oitavas do Paulista sub-20

Veja todos os jogadores brasileiros que vão estrear na Champions League

'Misógino e machista', diz Luiza Oliveira sobre post de Lyanco

Onde vai passar Coritiba x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Fabinho será julgado pelo STJD por reclamações contra a arbitragem em jogo do Corinthians

Encontro Puskás: Borges vai ao CT do Santos e tira foto com Neymar

Clima quente! Diego Lopes e Jean Silva discutem às vésperas do Noche UFC; confira

Oscar treina parcialmente com elenco e avança para voltar ao time do São Paulo

Com Mbappé e Vini Jr, Real Madrid fecha preparação para enfrentar a Real Sociedad; veja