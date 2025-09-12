Veja todos os jogadores brasileiros que vão estrear na Champions League
A Champions League começa na próxima semana, e o Brasil terá 55 jogadores em ação. Destes, 25 jogarão a competição europeia pela primeira vez — 80% dos 36 clubes classificados contam com pelo menos um brasileiro no elenco.
Veja a lista
- Estêvão (Celsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Rodinei (Olympiacos)
- Gustavo Mancha (Olympiacos)
- Gabriel Strefezza (Olympiacos)
- Lucas Rosa (Ajax)
- Gabriel Pereira (Copenhague)
- Robert Vinicius (Copenhague),
- Kauã Santos (Frankfurt)
- Ricardinho (Kairat Almaty)
- João Paulo (Kairat Almaty)
- Edmilson (Kairat Almaty)
- Élder Santana (Kairat Almaty)
- Pedrão (Pafos)
- Bruno Felipe (Pafos)
- Jajá (Pafos)
- Anderson Silva (Pafos)
- Matheus Silva (Qarabag)
- Dani Bolt (Qarabag)
- Pedro Bicalho (Qarabag)
- Kady Borges (Qarabag)
- Alisson Santos (Sporting)
- Guilherme Smith (Saint-Gilloise)
- Luiz Júnior (Villarreal)
Champions League
- Fase de liga: 16 de setembro a 28 de janeiro
- Playoffs: 17 a 25 de fevereiro
- Oitavas: 10 a 18 de março
- Quartas: 7 a 15 de abril
- Semifinais: 28 de abril a 6 de maio
- Final: 30 de maio
Transmissão
A TNT Sports vai fazer a cobertura completa da competição, e a HBO Max vai transmitir todos os 204 jogos. O SBT também exibirá partidas ao vivo.