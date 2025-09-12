Valeu a pena? Colunistas analisam um ano de Memphis no Corinthians

A presença de Memphis Depay, que completou um ano de Corinthians nesta semana, é positiva para o clube? Milly Lacombe e Alicia Klein responderam no UOL News.

As colunistas destacaram que o alto custo do atacante holandês e a dívida crescente do clube alimentam dúvidas sobre a sustentabilidade da aposta, principalmente diante da concorrência de jovens como Gui Negão e da necessidade de cortar gastos.

Milly Lacombe: Memphis entendeu o Corinthians, mas custo é muito alto

Ele entendeu o que é ser o time do povo, mas tem um aspecto financeiro. Ele é caro para o Corinthians, não só por causa do salário mensal dele, mas porque a cada gol que ele faz, a cada passe que ele dá para gol, ele fica ainda mais caro.

E a dívida do Corinthians chegou no nível do impagável. Enquanto a gente está falando aqui, ela está aumentando. Está na ordem de dois bilhões e meio. [...] Ele fez circular muito afeto, mas é muito caro. Então, eu não tenho uma resposta simples, não.

Milly Lacombe

Alicia: Hoje, custo-benefício do Gui Negão é melhor

Se valeu a pena para o Corinthians, talvez a gente seja capaz de dizer no final do ano. Se ele tiver uma participação importante no título da Copa do Brasil, talvez a gente talvez diga isso.

Eu acho que o custo-benefício do Gui Negão nesse momento é muito maior que o do Memphis. Mas, no final do ano, se ele ajudar a ganhar um título de Copa do Brasil, aí vai ser difícil negar a importância dele para o clube.

Alicia Klein

