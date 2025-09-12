Uefa aceita recurso do Barcelona, e Hansi Flick poderá comandar a equipe na estreia pela Liga dos Campeões

Nesta sexta-feira, a Uefa aceitou o recurso do Barcelona e o técnico Hansi Flick poderá comandar a equipe na estreia pela Liga dos Campeões. O alemão havia sido suspenso pelo comitê disciplinar da entidade por uma partida, no último mês de agosto.

Com a liberação, Hansi Flick e seu assistente técnico Marcus Sorg poderão estar à beira do campo na partida contra o Newcastle na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no St. James' Park, pela primeira rodada da competição. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

A suspensão aconteceu depois que o alemão e seu assistente reclamaram da arbitragem na partida contra a Inter de Milão, no jogo de volta da semifinal da última edição da Liga dos Campeões, no San Siro, no dia 6 de maio.

Na ocasião, o Barcelona perdeu por 4 a 3, na prorrogação, e foi eliminado da competição pelo placar agregado de 7 a 6. Os dois ainda foram multados em 20.000 euros (R$ 126 mil) cada.

Vigilância de um ano

Mesmo assim, Hansi Flick e Marcus Sorg permanecerão sob vigilância da Uefa durante o período de um ano.

Por conta disso, caso voltem a ter algum comportamento ou reação semelhante, que não esteja de acordo com as normas da entidade, os dois serão suspensos novamente e ainda terão adicionada a punição que agora foi suspensa.

Calendário do Barcelona