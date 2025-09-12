'Tudo errado': PVC questiona planejamento da SAF do Galo

O Atlético-MG errou no planejamento da temporada e gera uma mudança muito grande no time ao trocar Cuca para Sampaoli, analisa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O Galo foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil perdendo com Cuca o primeiro jogo, e com Sampaoli o segundo. Para PVC, o excesso de troca de comando é um mal do futebol nacional.

Tá tudo errado. Você vai mudando, mudando, mudando, mas é o futebol brasileiro. O Bahia, hoje, é um exemplo diferente. Quando você pensa em Botafogo e Atlético-MG, que são clubes de dono e deveria ter planejamento, isso é mais gritante.

PVC

PVC avalia que Sampaoli surpreende no início, mas perde impacto quando os adversários entendem seu estilo.

Muda muito o Sampaoli em relação ao Cuca. Apesar de o Cuca ter características semelhantes, o Sampaoli estrutura o time em relação ao adversário. Ele é muito surpreendente no começo, depois que você entende como ele faz, você não se surpreende mais. PVC

