Transmissão ao vivo de Coritiba x Goiás pela Série B: veja onde assistir

Josué, meio-campista do Coritiba em jogo na Série B Imagem: JP Pacheco / Coritiba
Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/09/2025 20h00

Coritiba e Goiás medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O duelo coloca frente a frente os dois primeiros colocados da Série B. O Coritiba aparece na liderança com 46 pontos, apenas dois a mais que o Goiás, seu perseguidor direto.

O Coxa chega motivado após encerrar jejum de duas partidas sem vitória. Na rodada passada, a equipe paranaense goleou a Ferroviária por 4 a 0 e busca embalar novamente na competição.

Do outro lado, o Goiás tenta recuperar a primeira posição da tabela. O Esmeraldino vinha de duas vitórias seguidas, mas acabou derrotado pelo Avaí por 2 a 1 na rodada anterior.

Coritiba x Goiás -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 12 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

