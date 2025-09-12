Transmissão ao vivo de Coritiba x Goiás pela Série B: veja onde assistir
Coritiba e Goiás medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O duelo será transmitido ao vivo com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O duelo coloca frente a frente os dois primeiros colocados da Série B. O Coritiba aparece na liderança com 46 pontos, apenas dois a mais que o Goiás, seu perseguidor direto.
O Coxa chega motivado após encerrar jejum de duas partidas sem vitória. Na rodada passada, a equipe paranaense goleou a Ferroviária por 4 a 0 e busca embalar novamente na competição.
Do outro lado, o Goiás tenta recuperar a primeira posição da tabela. O Esmeraldino vinha de duas vitórias seguidas, mas acabou derrotado pelo Avaí por 2 a 1 na rodada anterior.
Coritiba x Goiás -- Copa do Brasil
- Data e hora: 12 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)