Torcedor do Vasco morre em briga antes de jogo pela Copa do Brasil

12/09/2025 09h25

Um torcedor do Vasco morreu em uma confusão que aconteceu em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite de ontem (11), antes do duelo com o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Polícia Militar não deu detalhes dos envolvidos no ocorrido.

O que aconteceu

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma correria perto da linha do trem. É possível ouvir barulhos de tiros. Em um registro feito de dentro de um estabelecimento ouve-se uma pessoa falando: "matou o garoto ali".

Um dos vídeos mostra um homem sendo carregado por outros torcedores. Há outro registro que mostra um rapaz entrando em uma loja após ser atingido na região da perna.

A Polícia Militar informou que integrantes do 9ºBPM foram acionados para verificar uma confusão generalizada em Oswaldo Cruz. O órgão ainda não expôs a dinâmica do que ocorreu.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontou que foram quatro feridos. Destes, três foram encaminhados à UPA de Madureira e um chegou em óbito. Uma outra pessoa deu entrada no Salgado Filho e tem quadro de saúde estável.

Segundo a PM, "os autores do crime fugiram". A corporação avisou que equipes do 9° BPM intensificaram o policiamento na região.

Nota da SMS

"Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu quatro vítimas da confusão em Oswaldo Cruz nas unidades de urgência e emergência da rede.

A direção da UPA Madureira informa que das três pessoas que deram entrada na unidade, uma chegou em óbito e o corpo foi encaminhado ao IML. Uma outra vítima foi atendida e já recebeu alta; a terceira foi transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

No Hospital Municipal Salgado Filho, um paciente deu entrada com quadro de saúde estável e está passando por avaliação médica e exames"

Nota da PM

"A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, nesta quinta-feira (11/9), de acordo com informações colhidas pelo comando do 9° BPM (Rocha Miranda), dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo nas imediações da Estação de Trens de Oswaldo Cruz, na Zona Norte da Cidade do Rio. Ambos foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campinho, porém um deles não resistiu aos ferimentos. Os autores do crime fugiram. Equipes do 9° BPM intensificaram o policiamento na região e a 29ª DP foi acionada para o registro inicial dos fatos".

