Stefani e Babos mostram força e SP Open terá brasileira campeã em final contra Pigossi e Ingrid

Principais favoritas em duplas no SP Open, Luisa Stefani e Timea Babos não decepcionaram e se garantiram na decisão deste sábado. Brasileira e húngara mostraram enorme superioridade na quadra central Maria Ester Bueno, no Parque Villa-Lobos, para despachar Janice Tjen, da Indonésia, e a norte-americana Anna Rogers, em fáceis parciais de 6/3 e 6/2.

A decisão será com as brasileiras Laura Pigosi e Ingrid Martins (cabeças de chave 3), que superaram a dupla número 2 no Parque Villa-Lobos, formada pela britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag com 6/1, 4/6 e 10/6.

É a 20ª decisão de duplas na carreira da brasileira, que soma 11 conquistas. E a terceira ao lado de Timea Babos, especialista na modalidade e dona de impressionantes 27 troféus.

Stefani e Babos entraram em quadra com mais de uma hora de atraso por causa do longo jogo de Bia Haddad em simples. E a estreia da dupla da brasileira na quadra central Maria Esther Bueno foi com susto. Tjen - está nas semifinais de simples - e Rogers logo abriram 2 a 0.

Mas a festa de duas tenistas que pareciam se divertir em quadra e faziam festa por todo ponto durou pouco. Rapidamente Stefani e Babos buscaram o 2 a 2. Depois do 3 a 3, enfileiraram pontos para fechar o set em 6 a 3.

O segundo set começou com uma reclamação de Rogers de bola fora em voleio de Stefani não marcada. A brasileira não tinha certeza sobre o lance e a arbitragem validou o lance.

Em rota oposta do set inicial, desta vez brasileira e húngara que saíram com 2 a 0. E jamais permitiram reação. Com a segunda quebra, abriram 5 a 2 e depois bastou sacar bem para confirmar a vitória e a vaga na decisão, que deixa a equipe perto dos 250 pontos e consolidadas em oitavas no ano que garante vaga no ATP Finals, no fim do ano.

"Está sendo incrível, uma semana muito especial, com muita gente conhecida na torcida. Um grande nível de torneio e no Brasil é diferente. Nossa torcida é a melhor de todas e estou superanimada para a final", celebrou Stefani ao SporTV.

