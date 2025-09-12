Spoiler? Dana White aposta em McGregor como presença certa no UFC Casa Branca

O presidente do UFC, Dana White, voltou a comentar sobre o aguardado card que será realizado na Casa Branca em 2026 - evento que promete ser um dos mais simbólicos da história da organização. Em entrevista ao canal 'Infinity Sports Network', o dirigente evitou cravar nomes confirmados, mas deixou claro quem considera o favorito para compor a programação: Conor McGregor.

Questionado sobre as chances do irlandês estar presente no card, White foi cauteloso ao afirmar que ainda há muitos fatores indefinidos até que a montagem oficial do evento comece - o que, segundo ele, só deve ocorrer a partir de fevereiro do próximo ano. Ainda assim, o mandatário demonstrou otimismo quanto à participação do ex-campeão dos penas (66 kg) e dos leves (70 kg).

"Eu não sei quais são as chances. Muita coisa precisa acontecer de agora até lá, e a gente realmente só vai começar a montar o card em fevereiro. Mas o que eu posso te dizer é que o Conor tem sido muito consistente em querer estar nesse card e tem feito tudo certo pra isso acontecer. Então, se você quiser apostar cinco dólares, eu colocaria no Conor antes de colocar em qualquer outra pessoa", afirmou.

Inatividade

Fora de ação desde 2021, quando sofreu uma grave lesão na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier, McGregor já sinalizou diversas vezes sua intenção de voltar ao octógono. Inclusive, chegou a ter seu retorno oficialmente anunciado para junho de 2024, em duelo contra Michael Chandler. No entanto, o irlandês acabou sofrendo uma fratura no dedo do pé e foi forçado a se retirar do evento.

Apesar da inatividade prolongada, o astro segue como uma das figuras mais influentes do MMA mundial. E, na visão de Dana White, também aparece como o nome mais provável a integrar o card histórico na residência oficial dos Estados Unidos.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok