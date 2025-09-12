Topo

Esporte

São Paulo vence Mauá e avança para as oitavas do Paulista sub-20

12/09/2025 17h04

O São Paulo se classificou para as oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20 nesta sexta-feira ao bater o Mauá, por 2 a 0, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela volta da segunda fase da competição. Os gols tricolores foram marcados por Paulinho e Nicolas.

Com o resultado, o São Paulo agora aguarda o complemento da rodada para descobrir quem será seu adversário nas oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20.

Os gols

O primeiro gol foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo. Igor Felisberto cruzou na área em cobrança de alta para Paulinho aparecer no primeiro pau e completar de cabeça, sem chances para o goleiro do Mauá.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, o Tricolor ampliou para sacramentar a classificação. Após cobrança de escanteio da esquerda, Nicolas subiu mais alto que a defesa do Mauá e cabeceou para o fundo das redes, dando números finais à partida em Cotia.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians volta a vencer o XV de Piracicaba e avança no Paulista sub-20

Santos volta a vencer a Portuguesa Santista e avança no Paulista sub-20

São Paulo vence Mauá e avança para as oitavas do Paulista sub-20

Gustavo Gómez valoriza vaga do Paraguai à Copa e projeta sequência do Palmeiras

Palmeiras volta a vencer o Sertãozinho e vai às oitavas do Paulista sub-20

Veja todos os jogadores brasileiros que vão estrear na Champions League

'Misógino e machista', diz Luiza Oliveira sobre post de Lyanco

Onde vai passar Coritiba x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Executivo do Corinthians será julgado pelo STJD após críticas a árbitro

Encontro Puskás: Borges vai ao CT do Santos e tira foto com Neymar

Clima quente! Diego Lopes e Jean Silva discutem às vésperas do Noche UFC; confira