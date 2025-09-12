São Paulo vence Mauá e avança para as oitavas do Paulista sub-20
O São Paulo se classificou para as oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20 nesta sexta-feira ao bater o Mauá, por 2 a 0, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela volta da segunda fase da competição. Os gols tricolores foram marcados por Paulinho e Nicolas.
Com o resultado, o São Paulo agora aguarda o complemento da rodada para descobrir quem será seu adversário nas oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20.
Os gols
O primeiro gol foi marcado aos 22 minutos do segundo tempo. Igor Felisberto cruzou na área em cobrança de alta para Paulinho aparecer no primeiro pau e completar de cabeça, sem chances para o goleiro do Mauá.
Já nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, o Tricolor ampliou para sacramentar a classificação. Após cobrança de escanteio da esquerda, Nicolas subiu mais alto que a defesa do Mauá e cabeceou para o fundo das redes, dando números finais à partida em Cotia.