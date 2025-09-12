Topo

São Paulo vê 'novo Lucas' no CT e acredita em retorno definitivo do atleta

Lucas durante treino do São Paulo - Erico Leonan / São Paulo FC
Lucas durante treino do São Paulo Imagem: Erico Leonan / São Paulo FC
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

12/09/2025 05h30

O São Paulo tem visto um 'novo Lucas' no CT desde a artroscopia, e acredita em um retorno definido do atleta aos gramados.

O que aconteceu

O UOL apurou que o camisa 7 recuperou o entusiasmo. O jogador vinha sofrendo bastante com as repetidas dores sentidas no mesmo local, o joelho direito.

Mesmo fazendo 15 ressonâncias magnéticas, Lucas ainda temia pelo estado do joelho e não conseguia ficar tranquilo. Os exames não apontavam nada, mas o jogador sentia dores.

Depois da artroscopia realizada, que removeu uma fibrose do local, o atacante viu que o joelho está 100%. Agora, ele se recupera do procedimento para retornar aos campos.

O Tricolor acredita que desta vez a volta do camisa 7 será definitiva, sem passos atrás como têm acontecido nos últimos meses. Sempre que Lucas aumentou a carga de treinos, ele voltou a sentir dores no local.

Existe uma chance de Lucas ficar no banco no segundo jogo contra a LDU, mas clube e jogador veem a possibilidade com pessimismo atualmente. A tendência é que ele esteja à disposição para uma eventual semifinal da Libertadores, caso o São Paulo avance.

