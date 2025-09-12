São Paulo oficializa venda de Henrique para o CSKA Moscou, da Rússia
O São Paulo oficializou nesta sexta-feira a venda do atacante Henrique para o CSKA Moscou. O negócio já era considerado como certo, porém, só foi sacramentado dias depois de o atleta viajar para a Rússia.
Revelado nas categorias de base do clube, Henrique fazia parte do elenco profissional e vinha ganhando espaço com o técnico Hernán Crespo. A necessidade do São Paulo em fazer caixa, contudo, acabou forçando sua saída do clube.
Henrique foi promovido ao elenco profissional tricolor com apenas 17 anos após se destacar nas categorias de base. Ele era considerado um dos grandes próximos talentos do São Paulo, mas não conseguiu ter uma trajetória relevante no clube do Morumbis antes de se transferir para o futebol europeu.
Esse é o terceiro jovem da base vendido pelo São Paulo neste ano. Atravessando sérias dificuldades financeiras, o Tricolor também negociou Lucas Ferreira com o Shakhtar Donetsk e Matheus Alves, também com o. CSKA Moscou.
Na atual temporada Henrique disputou seis jogos pelo São Paulo e anotou uma assistência.