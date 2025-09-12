Santos x Portuguesa Santista: veja onde assistir à 2ª fase do Paulistão sub-20

Nesta sexta-feira, o Santos recebe a Portuguesa Santista pela partida de volta da segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 15 horas (de Brasília).

O jogo terá transmissão no YouTube Paulistão.

Santos x Portuguesa Santista

Na ida, no Estádio Ulrico Mursa, o Santos venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1. Ou seja, os Meninos da Vila precisam de apenas um empate para avançarem. Caso a Briosa vença por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

A entrada será gratuita na Vila Belmiro. Os portões serão abertos a partir de 14 horas. A torcida santista entrará pelos portões 1 e 2. Os visitantes terão acesso pelo portão 19.