Esporte

Santos volta a vencer a Portuguesa Santista e avança no Paulista sub-20

12/09/2025 17h06

O Santos está classificado para as oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20. Nesta sexta-feira, o Peixe venceu a Portuguesa Santista por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela partida de volta da terceira fase. Na ida, os Meninos da Vila já haviam superado os rivais por 2 a 1.

O Alvinegro Praiano contou com dois gols de Bernardo e outro de Pepê Fermino.

Agora, o Santos aguarda o término de todos os jogos da segunda fase para saber quem será o adversário nas oitavas de final. Quatro jogos estão agendados para este sábado.

