Santos vê Neymar em "ótima forma" e se anima: "Vai seguir evoluindo"

A condição física de Neymar está animando o departamento médico do Santos. Nesta sexta-feira, o coordenador do Núcleo de Saúde do clube, Rodrigo Zogaib, falou sobre a atual situação do meia-atacante.

O médico explicou o incômodo que o astro apresentou na coxa depois da derrota de 6 a 0 para o Vasco, no dia 17 de agosto. O camisa 10 chegou a ficar alguns dias apenas na parte interna do CT Rei Pelé, mas logo se recuperou.

"O Neymar vem apresentando uma evolução física notável desde sua chegada. Ele apresentou um desempenho consistente, com participações em oito partidas consecutivas, totalizando 90 minutos em cada uma delas, um feito que não ocorria há algum tempo", começou.

O coordenador do Núcleo de Saúde do Santos FC, Rodrigo Zogaib, deu atualizações sobre o Departamento Médico do Clube. Os reforços Adonis Frías, Lautaro Díaz e Victor Hugo já estão treinando normalmente. O zagueiro Alexis Duarte, por sua vez, se apresentou na manhã desta... pic.twitter.com/Oqppj9Crml ? Santos FC (@SantosFC) September 12, 2025

"E sim, ele apresentou um leve edema no músculo adutor após a partida contra o Vasco. Como é padrão, entramos em contato com a CBF para avisar que ele tinha essa leve questão, mas que ficaria poucos dias tratando e já estaria apto para o jogo contra o Fluminense, e foi exatamente isso que aconteceu, com ele jogando os 90 minutos", acrescentou.

Contratado no início de 2025, Neymar vem de uma sequência atuando por pelo menos 90 minutos em oito jogos seguidos. O meia-atacante ficou fora da partida contra o Bahia por suspensão, mas foi titular diante de Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro, Vasco e Fluminense.

E, apesar do gramado sintético, o ídolo santista está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo com o Atlético-MG, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão.

"Ele está em ótima forma. Ainda está em uma ascendente e vai seguir evoluindo constantemente. Estamos muito satisfeitos com a condição física dele", finalizou Zogaib.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela