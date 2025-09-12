Santos não vence em gramados sintéticos desde 2021; veja números

O Santos vai enfrentar o Atlético-MG neste domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento, mas luta contra o péssimo histórico em gramados sintéticos.

A última vitória do clube em grama artificial foi em 30 de outubro de 2021. Na ocasião, a então equipe de Fábio Carille superou o Athletico-PR por 1 a 0 na Ligga Arena, com gol de Madson.

De lá para cá, foram 11 jogos no sintético, com sete derrotas e quatro empates. Ou seja, um aproveitamento de 12,1%. Além disso, foram sete gols marcados e 18 sofridos.

O time que o Santos mais enfrentou em gramados deste tipo foi o Palmeiras, no Allianz Parque. Foram cinco clássicos no estádio, com cinco derrotas. Um destes reveses, inclusive, custou o título do Campeonato Paulista de 2024.

O Peixe, aliás, também mandou um jogo na casa palestrina neste período. Em maio deste ano, a diretoria levou o duelo com o Ceará para o Allianz Parque. Os santistas, porém, voltaram para casa com um amargo 0 a 0. Na época, Neymar estava afastado por lesão e não jogou.

Agora, a tendência é que o meia-atacante atue na Arena MRV. Apesar do astro declarar publicamente que não gosta de grama artificial, o Alvinegro Praiano precisa pontuar para se afastar do Z4.

O Santos tem apenas um jogo na casa do Galo. Na inauguração do estádio, os mineiros venceram os paulistas por 2 a 0, com dois gols de Paulinho.

Veja os últimos 12 jogos do Santos no sintético

Athletico-PR 0 x 1 Santos - 2021



Palmeiras 1 x 0 Santos - 2022



Palmeiras 1 a x 0 Santos - 2022



Athletico-PR 2 x 2 Santos - 2022



Santos André 1 x 1 Santos - 2023



Palmeiras 3 x 1 Santos - 2023



Atlético-MG 2 x 0 Santos - 2023



Botafogo 1 x 1 Santos - 2023



Athletico-PR 3 x 0 Santos - 2023



Palmeiras 2 x 1 Santos - 2024



Palmeiras 2 x 0 Santos - 2024



Santos 0 x 0 Ceará - 2025

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela