Santos fecha parceria para reformar quartos do CT Rei Pelé e sala de imprensa da Vila

12/09/2025 17h22

O Santos fechou uma parceria com a WePlan Group para fazer reformas em sua estrutura. O projeto vai modernizar os alojamentos dos atletas profissionais no CT Rei Pelé e a sala de imprensa da Vila Belmiro.

"É um investimento no patrimônio. Estamos evoluindo nesses investimentos com parcerias importantes, junto com a NR Sports e as empresas que estão juntas com a gente, como a WePlan, que entenderam as exigências e necessidades desse momento e estão fazendo esforços para que a gente transforme o Recanto dos Alvinegros em um ambiente totalmente diferente, amplo, mais apropriado para as nossas concentrações e todos os trabalhos que acontecem no CT Rei Pelé", disse o presidente Marcelo Teixeira.

A entrega está prevista para o final de setembro. O clube visa aprimorar o descanso e a recuperação física dos jogadores.

"Modernizar o CT Rei Pelé é cuidar do atleta dentro e fora de campo. É oferecer estrutura de excelência que inspira performance e motivação. Para a WePlan é uma honra fazer parte do legado de um clube tão icônico", comentou Sandra Ganzert, CEO da WePlan.

Já com a reforma da sala de imprensa, o Santos acredita que pode fortalecer a sua imagem com uma cobertura jornalística mais aperfeiçoada.

O projeto conta com o apoio de parceiros. São eles: Leonice Alves, TMN Mudanças, RR Obras, Sul Brasil, BR Válvulas, Prime Tintas, EJC Finger e Kings Sneakers.

Veja fotos do projeto

Foto: Divulgação/Santos FC

