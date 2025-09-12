Topo

Rivalidade! Diego Lopes descarta clima de paz com Jean Silva após Noche UFC

12/09/2025 06h00

A rivalidade entre Diego Lopes e Jean Silva está longe de terminar dentro do octógono. Protagonistas da luta principal do Noche UFC, neste sábado (13), os dois brasileiros vêm trocando farpas públicas desde o anúncio do confronto. E, ao que tudo indica, o clima tenso deve persistir mesmo após o encerramento da luta.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Diego descartou qualquer possibilidade de reconciliação com o rival. Segundo ele, a relação entre os dois já está desgastada e não há espaço para uma convivência amistosa após o evento.

"Não (vai ficar no passado o clima). Vai ficar aí. Tenho ficado calado o tempo todo. Nunca falei nada, mas essa semana as pessoas têm perguntado muito. E a galera até fala: 'Ah, entrou na cabeça do Diego porque começou a responder'. Não é isso. Eu só respondo o que me perguntam. Nunca falo demais. Só estou respondendo você", explicou o manauara.

O brasileiro também rebateu a ideia de que estaria emocionalmente abalado pelas provocações. Tranquilo, garantiu estar focado e cercado por pessoas de confiança nos bastidores.

"Pessoas duas caras na minha frente, eu não quero", disparou.

Provocação irreverente

A tensão entre os atletas aumentou após uma declaração de Jean Silva à Ag Fight. Na ocasião, o representante da 'Fighting Nerds' relembrou o episódio em que Diego discutiu com Yair Rodriguez e indicou ter enxergado ali uma brecha emocional no adversário.

"Naquele momento eu só olhei e falei: 'O dia que chegar a sua vez, eu vou mexer nessa cabecinha aí e vou te deixar maluco'. E está acontecendo", disse Jean, em tom provocativo.

O brasileiro radicado no México, por sua vez, respondeu à provocação com ironia. Embora tenha levado a fala na esportiva, deixou claro que não será abalado emocionalmente.

"A menos que ele queira mexer na minha cabecinha... aí sim (risos). Mas não vai rolar. Sai para lá com essa parada", rebateu.

O confronto entre os brasileiros vai muito além de rankings ou números. Com clima quente, pressão dos dois lados e troca constante de provocações, a luta deste sábado promete ser uma das mais intensas do card. Para completar, o vencedor pode se credenciar como próximo desafiante ao cinturão dos penas (66 kg).

 

