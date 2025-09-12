Rigoni fala sobre voltar a disputar a Libertadores com o São Paulo: "Expectativa é a melhor"

De volta ao São Paulo, Emiliano Rigoni foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, no SuperCT. O atacante argentino falou sobre a expectativa de voltar a disputar a Copa Libertadores e relembrou sua primeira passagem.

"Foi um momento muito lindo. Me toca voltar outra vez em um momento de definição de Copa Libertadores. A expectativa é que o São Paulo passe de fase. Seja quem seja que faça o gol, seja quem jogue, o importante é que o São Paulo avance de fase. É o objetivo do clube. Se eu puder ajudar, fico muito feliz também. A expectativa é a melhor", disse Rigoni.

??? ??????: "O São Paulo é a minha casa. Aqui, sou feliz. Obviamente, quando tive a possibilidade de voltar ao clube, não hesitei nem por um segundo".#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/zm1nzF5ik4 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 11, 2025

O São Paulo volta a campo pela Libertadores na próxima quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita a LDU, pela partida de ida das quartas de final, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

O jogo de volta acontece no dia 25 de setembro, quinta-feira, às 19 horas, no Morumbis.

Antes disso, a equipe do técnico Hernán Crespo tem compromisso pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, neste domingo, às 17h30, no Morumbis.

Copa Libertadores de 2021

Durante sua primeira passagem pelo São Paulo, Emiliano Rigoni foi protagonista no duelo contra o Racing, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Depois do empate em 1 a 1 na partida de ida, no Morumbis, o Tricolor precisava vencer fora de casa para garantir vaga na próxima fase da competição. Com dois gols de Rigoni e um de Marquinhos, o São Paulo venceu os argentinos por 3 a 1 e carimbou a classificação.

Ao todo, o atacante disputou três jogos naquela edição. A equipe paulista acabou eliminada nas quartas de final diante do Palmeiras, eventual campeão.

Calendário do São Paulo