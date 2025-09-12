PVC: Kaio Jorge teve recuperação extraordinária e decidiu para o Cruzeiro

Kaio Jorge teve uma recuperação extraordinária da lesão que o tirou da seleção brasileira e decidiu o clássico mineiro para o Cruzeiro na Copa do Brasil, afirma o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O atacante surpreendeu ao voltar a jogar dias após ser cortado da seleção por lesão muscular.

O Kaio Jorge falou na entrevista coletiva que tinha uma lesão grau 2, mas ele se recuperou muito rápido. O trabalho do Cruzeiro de recuperação foi extraordinário e o Kaio Jorge, mais ainda extraordinário, porque foi quem decidiu o jogo. PVC

Segundo PVC, a expectativa na seleção era de que Kaio Jorge ficasse fora da partida no Mineirão por causa da gravidade da lesão. Mas o atacante contrariou as previsões e foi decisivo.

Ele jogou e fez os dois gols. E jogou fisicamente muito apto. Ele conseguiu uma recuperação extraordinária. Claro que com o apoio do Departamento Médico do Cruzeiro. E jogou muito. PVC

PVC destaca como a dupla Kaio Jorge e Matheus Pereira fortalece o ataque do Cruzeiro. Segundo ele, o meia atua livre, como segundo atacante, o que amplia o poder ofensivo da equipe.

O Matheus Pereira é uma dupla do Kaio Jorge. Eles foram uma dupla mesmo, porque o Matheus Pereira não vem atrás do Kaio Jorge, ele vem como dupla do Kaio Jorge. PVC

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.