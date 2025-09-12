Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Real Madrid duela contra a Real Sociedad neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O confronto será às 11h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Anoeta.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo?
- Streaming: Disney+
Como a Real Sociedad chega ao confronto
A Real Sociedad ocupa a 16ª colocação na tabela, com dois pontos conquistados em três jogos. A equipe empatou com Valencia e Espanyol, e perdeu para o Real Oviedo na última rodada.
Como o Real Madrid chega ao confronto
Do outro lado, o Real Madrid chega com 100% de aproveitamento na competição. Até aqui, são três vitórias em três duelos disputados (Osasuna, Real Oviedo e Mallorca)
Prováveis escalações
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Munoz; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Pablo Marin e Barrenetxea; Oyarzabal.
Técnico: Sergio Francisco
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior
Técnico: Xabi Alonso
Arbitragem de Real Sociedad x Real Madrid
- Árbitro: Jesús Gil
Ficha técnica de Real Sociedad x Real Madrid
- Jogo: Real Sociedad x Real Madrid
- Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)
- Horário: 11h15 (de Brasília)
- Campeonato: 4ª rodada do Campeonato Espanhol
- Local: Estádio Municipal de Anoeta.
- Onde assistir: Disney+ (Streaming)