Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

12/09/2025 20h00

O Real Madrid duela contra a Real Sociedad neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O confronto será às 11h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Anoeta.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Real Sociedad x Real Madrid ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como a Real Sociedad chega ao confronto

A Real Sociedad ocupa a 16ª colocação na tabela, com dois pontos conquistados em três jogos. A equipe empatou com Valencia e Espanyol, e perdeu para o Real Oviedo na última rodada.

Como o Real Madrid chega ao confronto

Do outro lado, o Real Madrid chega com 100% de aproveitamento na competição. Até aqui, são três vitórias em três duelos disputados (Osasuna, Real Oviedo e Mallorca)

Prováveis escalações

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Munoz; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Pablo Marin e Barrenetxea; Oyarzabal.

Técnico: Sergio Francisco

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Guler; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior

Técnico: Xabi Alonso

Arbitragem de Real Sociedad x Real Madrid

  • Árbitro: Jesús Gil

Ficha técnica de Real Sociedad x Real Madrid

  • Jogo: Real Sociedad x Real Madrid

  • Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)

  • Horário: 11h15 (de Brasília)

  • Campeonato: 4ª rodada do Campeonato Espanhol

  • Local: Estádio Municipal de Anoeta.

  • Onde assistir: Disney+ (Streaming)

