Raniele conta bastidores de chegada ao Corinthians e revela papo com Mano Menezes antes de acerto

Há mais de um ano e meio no Corinthians, Raniele é um dos pilares do meio-campo do Timão. O jogador de 28 anos adquiriu bastante bagagem no futebol brasileiro antes de chegar ao Alvinegro, em janeiro de 2024. O volante jogava no Cuiabá e contou como foi os bastidores de sua ida ao Parque São Jorge, com a participação do então técnico do Corinthians, Mano Menezes.

"O Corinthians foi jogar lá em Cuiabá. Aí acabou o jogo e o Mano (Menezes) veio falar comigo. Ele me deu a mão, me cumprimentou. Aí ele disse: "O que você está pensando para o ano que vem?". Eu disse que estaria no Cuiabá, com contrato. Ele afirmou que eu estava bem no campeonato e que eles (Corinthians) iriam vir me buscar", relatou Raniele, em entrevista ao Podpah.

"Acabou o Brasileirão e me avisaram que o Corinthians realmente estava me procurando. Estava de férias e fiquei maluco. Tinha Corinthians e Vasco na disputa. Ai eles (empresários) me avisavam quando estava esquentando. Um dia me ligaram de vídeo, era umas seis da tarde. Estava com meus irmãos e meu pai em casa, aí ele me avisou que tinham fechado com o Corinthians e todo mundo começou a chorar", disse o volante.

Desconhecido? Nem tanto!

Em tom de humor, Raniele contou um episódio com Renato Augusto, ídolo do Corinthians que estava presente no jogo relatado pelo volante, em 2023.

"Eu achei que os homens nem me conheciam. Quando tinha jogo com time grande, eu ficava feliz demais quando os caras falavam meu nome (risos). O Renato Augusto estava jogando, aí teve uma hora que ele virou para mim e disse: "Ei, Raniele, para de correr". Aí eu achei muito daora", contou Raniele.

Ao todo, Raniele já disputou 94 jogos pelo Corinthians, com um gol marcado e duas assistências. O volante foi peça importante na conquista do Campeonato Paulista deste ano, vencido em cima do Palmeiras.