Topo

Esporte

Rafael valoriza pausa da Data Fifa e vê São Paulo mais preparado: "Importante"

12/09/2025 18h42

O goleiro Rafael valorizou a pausa para a Data Fifa que fez o elenco do São Paulo ter 15 dias para descansar, se recuperar e se preparar para a reta final da temporada, que inclui as quartas de final da Libertadores.

"A gente vem treinando todos os dias, nos dedicando para pegar essa final do ano, do campeonato. Então, foi muito importante para recuperar alguns jogadores, chegaram outros novos jogadores, então vamos reforçados e a expectativa é que no domingo a gente comece fazendo um grande jogo, um grande espetáculo, com a ajuda do nosso torcedor", disse Rafael.

O São Paulo recebe o Botafogo no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo oficial após 15 dias. Logo em seguida, na quinta-feira, o Tricolor terá pela frente a LDU, no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores.

"Todo tempo que a gente tem, que é curto por causa de tantos jogos, é importante para o Crespo trabalhar com a gente, treinar todas as ideias que ele pede durante os jogos. Assimilar cada vez mais, porque com jogos quarta e domingo e com a recuperação que precisamos fazer, não conseguimos trabalhar tudo que a gente precisa. Esse tempo foi muito importante para poder trabalhar e recuperar fisicamente para continuar com esse jogo muito intenso que temos feito", prosseguiu o goleiro são-paulino.

Contra o Botafogo, o São Paulo busca quebrar um tabu de quase cinco anos. A última vitória do Tricolor sobre o rival carioca aconteceu em 2020. De lá para cá, foram cinco empates e cinco triunfos do Glorioso em dez partidas.

"Uma grande equipe que virá para o duelo, temos feito grandes jogos contra o Botafogo, sabemos que domingo será um grande jogo, temos que estar muito bem preparados, fazer nosso melhor, porque sabemos que o Botafogo virá para buscar a vitória. Nós vamos estar preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sairemos com a vitória para dar alegria para o nosso torcedor', concluiu.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Final no Mundial de boxe e Fonseca em quadra: a agenda do fim de semana

Bia Haddad exagera nos erros e decepciona torcida com eliminação precoce nas quartas do SP Open

Bia Haddad perde para Renata Zarazua e se despede do SP Open

Saiba os palpites das celebridades para a luta entre Canelo e Crawfor

Matheuzinho projeta duelo com o Flu e admite que Corinthians "está devendo" no Brasileiro

Bia Haddad deixa set escapar, falha demais e tomba nas quartas do SP Open

Rafael valoriza pausa da Data Fifa e vê São Paulo mais preparado: "Importante"

Santos vê Neymar em "ótima forma" e se anima: "Vai seguir evoluindo"

Corinthians fecha preparação e terá mudanças contra o Fluminense; veja provável escalação

Lucas Moura e Ferreirinha vão a jogo do time sub-20 do São Paulo pelo Paulista

Médico do Santos atualiza situação de Arão e projeta retorno "em breve"