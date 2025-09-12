Rafael valoriza pausa da Data Fifa e vê São Paulo mais preparado: "Importante"

O goleiro Rafael valorizou a pausa para a Data Fifa que fez o elenco do São Paulo ter 15 dias para descansar, se recuperar e se preparar para a reta final da temporada, que inclui as quartas de final da Libertadores.

"A gente vem treinando todos os dias, nos dedicando para pegar essa final do ano, do campeonato. Então, foi muito importante para recuperar alguns jogadores, chegaram outros novos jogadores, então vamos reforçados e a expectativa é que no domingo a gente comece fazendo um grande jogo, um grande espetáculo, com a ajuda do nosso torcedor", disse Rafael.

O São Paulo recebe o Botafogo no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo oficial após 15 dias. Logo em seguida, na quinta-feira, o Tricolor terá pela frente a LDU, no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores.

"Todo tempo que a gente tem, que é curto por causa de tantos jogos, é importante para o Crespo trabalhar com a gente, treinar todas as ideias que ele pede durante os jogos. Assimilar cada vez mais, porque com jogos quarta e domingo e com a recuperação que precisamos fazer, não conseguimos trabalhar tudo que a gente precisa. Esse tempo foi muito importante para poder trabalhar e recuperar fisicamente para continuar com esse jogo muito intenso que temos feito", prosseguiu o goleiro são-paulino.

Contra o Botafogo, o São Paulo busca quebrar um tabu de quase cinco anos. A última vitória do Tricolor sobre o rival carioca aconteceu em 2020. De lá para cá, foram cinco empates e cinco triunfos do Glorioso em dez partidas.

"Uma grande equipe que virá para o duelo, temos feito grandes jogos contra o Botafogo, sabemos que domingo será um grande jogo, temos que estar muito bem preparados, fazer nosso melhor, porque sabemos que o Botafogo virá para buscar a vitória. Nós vamos estar preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sairemos com a vitória para dar alegria para o nosso torcedor', concluiu.