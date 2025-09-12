Topo

Esporte

Prova de águas abertas em São Sebastião terá parceria com Turma da Mônica

Praia Barra do Sahy, em São Sebastião, receberá Desafio Speedo - Marcos Bonello / Pref. de São Sebastião
Praia Barra do Sahy, em São Sebastião, receberá Desafio Speedo Imagem: Marcos Bonello / Pref. de São Sebastião
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 21h07

A praia da Barra do Sahy, em São Sebastião (SP), será palco de uma iniciativa esportiva que contará também com uma surpresa às famílias: a Turma da Mônica.

Veja detalhes

O local receberá uma prova de águas abertas que tem parceria com a série criada por Maurício de Sousa. O Desafio Speedo ocorre no próximo dia 28 de setembro.

O evento terá provas de 500m, 1000m e 4000m — este último em percurso de ida e volta até Ilha da Barra do Sahy. Os participantes e suas famílias ainda poderão aproveitar um espaço kids, que traz, entre outras ativações, desenhos para colorir.

O desafio também terá a distribuição de maçãs ao final da prova, incentivando hábitos alimentares saudáveis. A Turma da Mônica tem parceria com uma empresa que comercializa a fruta.

Uma das propostas da prova é reforçar a importância da natação como porta de entrada no esporte — a prática é uma das mais indicadas para o desenvolvimento infantil.

O primeiro esporte de uma criança é a natação e a primeira marca é Speedo. No campo lúdico, o primeiro personagem infantil que um pai passa para os filhos é a Turma da Mônica. É a união perfeita Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo Multisport

A organização também preparou encontros com atletas e ações de recepção dias antes da prova: no dia 26, haverá evento na loja Speedo da Rua Augusta, e no dia seguinte, as atividades ocorrerão na própria praia que receberá os competidores.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Caio Bonfim dá show e é prata em prova maluca na marcha atlética do Mundial

Alcides Procópio e Sofia de Abreu são os novos integrantes do Hall da Fama do Memorial Tênis Brasileiro

Corinthians inscreve trio da base no Campeonato Brasileiro

Corinthians desembarca no Rio para enfrentar o Fluminense

MP investiga aliciamento de jogadores do Londrina na Série C

Em duelo de opostos, Volta Redonda e Criciúma não saem do zero no Raulino de Oliveira

Prova de águas abertas em São Sebastião terá parceria com Turma da Mônica

Criciúma empata com Volta Redonda e desperdiça chance de encostar na liderança da Série B

Brasileira Luisa Stefani e húngara Timea Babos avançam à final do SP Open

Depay tem edema muscular na coxa direita detectado e desfalca o Corinthians contra o Fluminense

Angileri recebe propostas, e Corinthians acelera negociações por renovação