Presidente era da TI do Juventude e viu a última vitória do Fla em Caxias

Em 1997, a internet no Brasil ainda era discada e os computadores possuíam largos monitores na cor bege. Naquela época, o atual presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, estudava tecnologia da informação, tinha apenas 17 anos e era um funcionário de TI do clube. E foi naquele ano, em um de seus momentos de lazer com seu pai João, que ele viu da arquibancada do Alfredo Jaconi o Flamengo vencer a equipe gaúcha pela última vez no estádio. De lá para cá, foram 13 jogos, com sete vitórias para o time da Serra Gaúcha e seis empates.

Lembro como se fosse hoje deste jogo. Eu vivia no Alfredo Jaconi indo aos jogos com meu pai e amigos, e estava na arquibancada com eles, para variar com muito frio em Caxias

Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude e funcionário do TI na época

'Projetei chegar onde cheguei'

O atual mandatário passou a trabalhar no clube um ano antes, em 1996, e já aos 18 anos se tornou conselheiro, também influenciado pelo pai. Em 2019, assumiu pela primeira vez um cargo diretivo, como diretor do departamento de marketing, tornando-se vice-presidente da pasta, em 2020. Dois anos depois, já ao final de 2022, foi eleito presidente.

De lá para cá, muita coisa aconteceu e foi a realização de um sonho chegar onde cheguei. Desde muito cedo quis me envolver de alguma forma com o dia a dia do clube. Como estudava TI, consegui um emprego. E com o passar dos anos, fui me especializando nas áreas de administração, finanças e negócios, me envolvi com as questões políticas do clube e projetei chegar onde eu cheguei com muito estudo, paixão e profissionalismo. Hoje é um desafio constante, mas também a realização de um sonho

Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude

Vitória do Fla saiu de um gol contra

A vitória do Flamengo há 28 anos no Alfredo Jaconi foi suada, por 1 a 0, com um gol contra do zagueiro Rodrigo, do Juventude. Dois minutos depois, o rubro-negro Iranildo foi expulso e o time carioca passou sufoco, sendo salvo pela trave e pelo goleiro Clemer, que fez pelo menos três grandes defesas para garantir os três pontos.

Naquela época, o Flamengo ainda vivia um período de vacas magras, sem um elenco galático e poderio financeiro como atualmente.

Ficha técnica

Juventude 0 x 1 Flamengo

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Alfredo Santos Loebeling (SP)

Cartões amarelos: Jamir e Jorginho (F), Flávio (J)

Cartões vermelhos: Iranildo e Gilberto

Gol: Rodrigo (contra), aos 23min do segundo tempo

Juventude: Márcio; Itaqui, Adílson, Rodrigo e Silvinho; Lauro, Flávio, Wallace (Lino) e Alexandre (Adriano); Jean e Maurílio. Técnico: Gílson Nunes

Flamengo: Clêmer; Leandro, Juan, Fabiano e Gilberto; Jamir, Bruno Quadros, Evandro (Jorginho) e Iranildo; Lúcio e Sávio (Lê). Técnico: Paulo Autuori

Presidente do Juventude vê disparidades

Hoje no comando do Juventude e também como diretor-presidente da Efficienza Negócios Internacionais, Pizzamiglio vê disparidades entre a realidade do clube e da maioria das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.