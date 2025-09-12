Copa do BR: Flu e Vasco podem gabaritar premiação; veja o que está em jogo

Topo

O campeão da Copa do Brasil pode superar R$ 100 milhões em premiação - Divulgação/CBF
12/09/2025 10h28

Semifinalistas da Copa do Brasil, Fluminense e Vasco são os únicos que podem "gabaritar" a premiação da Copa do Brasil. Isso porque, enquanto os cariocas estão na competição desde a primeira fase, Corinthians e Cruzeiro entraram duas rodadas mais tarde.

O que aconteceu

Flu e Vasco garantiram um total de R$ 24.034.500 em premiação ao avançarem às semifinais. Curiosamente, as duas equipes se enfrentarão na próxima fase do torneio nacional.

Já Corinthians e Cruzeiro chegaram a R$ 20.616.750. As duas equipes conseguiram a vaga direta para a terceira fase — assim como Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Bahia, Santos, Paysandu e CRB — o que resultou em um montante menor de premiação.

A quantia ficará ainda maior, já que o vice-campeão receberá R$ 33.075.000, e o campeão, R$ 77.175.000. As partidas finais da Copa do Brasil acontecerão apenas em dezembro.

Premiação por fase na Copa do Brasil:

  • 1ª fase (80 clubes) - R$ 1.543.500 (Clubes da Série A) | R$ 1.378.125 (clubes da Série B) | R$ 830 mil (outros clubes)
  • 2ª fase (40 clubes) - R$ 1.874.250 (Clubes da Série A) | R$ 1.543.500 (Clubes da Série B) | R$ 1 milhão (outros clubes)
  • 3ª fase (32 clubes) - R$ 2.315.250
  • Oitavas (16 clubes) - R$ 3.638.250
  • Quartas (8 clubes) - R$ 4.740.750
  • Semifinal (4 clubes) - R$ 9.922.500
  • Vice-campeão - R$ 33.075.000 milhões
  • Campeão - R$ 77.175.000 milhões

Quem arrecadou mais?

  1. Fluminense e Vasco: R$ 24.034.500
  2. Corinthians* e Cruzeiro*: R$ 20.616.750
  3. Atlético-MG: R$ 14.112.000
  4. Athletico: R$ 13.615.875
  5. Bahia* e Botafogo*: R$ 10.694.250
  6. Red Bull Bragantino: R$ 9.371.250
  7. Retrô: R$ 7.783.500
  8. CSA: R$ 7.783.500
  9. CRB, Flamengo*, Inter*, São Paulo* e Palmeiras*: R$ 5.953.500

*Times que entraram na 3ª fase da Copa do Brasil

** O levantamento considerou apenas os times que disputaram as oitavas de final

