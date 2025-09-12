Polícia investiga participação da torcida do Flamengo em morte de vascaíno

Um torcedor do Vasco, identificado como Rodrigo José da Silva Sant'anna, morreu nesta quinta-feira antes do jogo contra o Botafogo, válido pela Copa do Brasil. em uma confusão que teria acontecido com torcedores do Flamengo.

Ele levou um tiro na cabeça e chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campinho, mas não resistiu.

Outro torcedor foi atingido no pé e socorrido. Ele vestia uma camisa da Torcida Força Jovem, que se manifestou sobre o caso (veja nota abaixo).

Investigação policial

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e está investigando a morte. Segundo a Polícia Civil, informações preliminares apontam que "duas pessoas foram atingidas durante uma briga entre torcedores de Flamengo e Vasco".

Resultado do jogo

O Vasco avançou às semifinais da Copa do Brasil ao superar o Botafogo no estádio Nilton Santos. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, a equipe de São Januário venceu por 5 a 4 nos pênaltis.

Nota oficial

Nas redes sociais, a torcida Força Jovem abordou o caso:

"A Força Jovem do Vasco vem a público lamentar profundamente a morte de um torcedor vascaíno, ocorrida na noite de 11 de setembro, antes do clássico entre Botafogo x Vasco, no Estádio Nilton Santos, pela Copa do Brasil.

Repudiamos veementemente qualquer forma de violência, sobretudo quando praticada com o uso de arma de fogo.

Circulam nas redes sociais diversos vídeos que expõem a covardia e brutalidade deste crime, cometido por integrantes de uma suposta torcida que sequer estava envolvida na partida em questão. Esperamos que as autoridades competentes investiguem com rigor e que os responsáveis sejam identificados e punidos de forma exemplar.

Reiteramos que a Força Jovem do Vasco está à disposição para colaborar no que for necessário, seja no apoio às autoridades na manutenção da ordem pública, seja na busca pela verdade e pela justiça.

Nossa torcida está de luto por mais uma vida ceifada de maneira covarde. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos da vítima, desejando força e conforto neste momento de imensa dor".