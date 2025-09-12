Topo

Pigossi e Ingrid Martins vão à final do SP Open contra Stefani

12/09/2025 23h25

Laura Pigossi está na decisão do SP Open. Ao lado de Ingrid Martins, a paulistana venceu a britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 10/6, nesta sexta-feira, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Na final, as brasileiras terão pela frente Luisa Stefani, que joga ao lado da húngara Tímea Babos. A dupla venceu a polonesa Janoce Tjen e a americana Sinclair Rogers por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, também pela semifinal.

O jogo

O primeiro set foi amplamente dominado por Pigossi e Martins. Com boa devolução e firmeza no saque, as brasileiras abriram vantagem logo no início e fecharam com tranquilidade em 6/1, sem dar chances às adversárias.

Na segunda parcial, Appleton e Haverlag reagiram. Mais consistentes, as europeias conseguiram uma quebra de serviço e seguraram a vantagem até o fim, empatando o duelo ao vencerem por 6/4.

A decisão foi para o match tie-break, em que Pigossi e Martins contaram com o apoio da torcida para retomarem o controle. Com pontos firmes nos momentos decisivos, as brasileiras fecharam em 10/6 e garantiram a vaga na final.

