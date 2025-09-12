Topo

Paysandu x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

12/09/2025 20h00

O Paysandu recebe o América-MG neste sábado, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém.

Onde assistir Paysandu x América-MG ao vivo?

  • TV aberta: RedeTV!

  • TV por assinatura: ESPN

  • Streaming: Disney+, SportyNet

  • YouTube: Desimpedidos

Situação do confronto entre Paysandu e América-MG

Em todas as competições, foram disputados 17 jogos entre as equipes, com 10 vitórias do América-MG, 1 empate e 6 triunfos do Paysandu. Em Belém, o Paysandu venceu 4 de 7 partidas, enquanto o América-MG conquistou 3. No Mineirão, o Coelho venceu 7 dos 10 jogos contra o Papão, com 1 empate e 2 derrotas.

A partida coloca frente a frente duas equipes pressionadas na luta contra o rebaixamento. O Paysandu ocupa a lanterna da Série B, com apenas 21 pontos, e não vence há oito partidas, enquanto o América-MG é o 17º colocado, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, buscando escapar da degola.

Como chega o Paysandu?

O Papão tenta se reencontrar com as vitórias após sequência ruim de oito jogos sem vencer. O time comandado por Márcio Fernandes estreia no retorno ao comando do clube, após sete meses afastado.

Como chega o América-MG?

O Coelho busca pontos fora de casa para se afastar da zona de rebaixamento. O time mineiro, de Alberto Valentim, não perde há duas partidas, mas ainda sofre com instabilidade no desempenho.

Prováveis escalações

Paysandu

Gabriel Mesquita; Brayan Borges, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Leandro Vilela, Edinho e Anderson Leite; Diogo Oliveira, Garcez e Marlon Douglas.

Técnico: Márcio Fernandes

América-MG

Gustavo; Júlio (Mariano), Ricardo Silva, Lucão e Paulinho (Dalbert); Kauã Diniz, Felipe Amaral e Elizari; Arthur Sousa, Stênio e Willian Bigode.

Técnico: Alberto Valentim

Arbitragem de Paysandu x América-MG

  • Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

  • Assistente 1: Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

  • Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)

  • Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

  • VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Ficha técnica

Paysandu x América-MG 

  • Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

  • Data: 13/09/2025

  • Horário: 16h (de Brasília)

  • Competição: Série B - Rodada 26

  • Onde assistir: RedeTV!, ESPN, Disney+, SportyNet e Desimpedidos

