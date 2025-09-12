Topo

Palmeiras x Internacional: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

12/09/2025 06h00

Neste sábado, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: Premiere, Record, Cazé TV e Globoplay transmitirão a partida.

O Verdão chega embalado por cinco vitórias seguidas na competição nacional. Nos mata-matas, a equipe de Abel Ferreira tem oscilado, uma vez que foi eliminada pelo Corinthians na Copa do Brasil. Por outro lado, na Libertadores, eliminou o Universitario-PER e avançou às quartas de final.

No Brasileirão, após o empate por 1 a 1 contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o Palmeiras parou na terceira colocação, com 43 pontos, três a menos que o líder Flamengo. O time paulista, porém, possui um jogo a menos.

Já o Internacional, apesar de vencer por 2 a 1 sua última partida no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, no Beira-Rio, continua em má fase. A equipe, que venceu apenas dois dos seus últimos 10 jogos, amarga duas eliminações (Copa do Brasil e Libertadores) e se encontra em décimo lugar na Série A, com 27 pontos conquistados.

