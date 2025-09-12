Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Palmeiras recebe o Internacional na noite deste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira onde assistir, estatísticas e prováveis escalações do confronto.

Onde assistir Palmeiras x Internacional ao vivo?

TV: SporTV (TV fechada)

SporTV (TV fechada) Pay-per-view: Premiere

Situação do confronto

No primeiro turno, em abril, o Verdão levou a melhor no Beira-Rio e venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres. Agora, o Palmeiras busca manter sua invencibilidade em casa contra o Colorado ? no Allianz Parque, nunca perdeu para o rival (sete vitórias e dois empates).

Na tabela, o Verdão é o terceiro colocado com 43 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. Já o Internacional ocupa a 10ª posição com 27 pontos, ainda mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6.

Como chega o Palmeiras para o confronto?

O time de Abel Ferreira vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians no clássico e sustenta a maior sequência invicta do Brasileirão: nove jogos sem perder.

A novidade pode ser a estreia de Andreas Pereira, reforço da última janela. Raphael Veiga, recuperado de pubalgia, deve iniciar no banco. Já Paulinho (lesão na perna) e Bruno Rodrigues (transição) seguem fora.

Além disso, o técnico Abel Ferreira está suspenso e não poderá comandar a equipe à beira do gramado.

Como chega o Internacional para o confronto?

O Colorado vem de vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, resultado que interrompeu uma sequência de derrotas para Flamengo e Cruzeiro. Apesar disso, a equipe de Roger Machado ainda oscila bastante no Brasileirão.

Para este jogo, o lateral-esquerdo Bernabei está suspenso, enquanto Ivan, Bruno Gomes e Lucca Drummond seguem fora por lesão. A boa notícia é o retorno de Bruno Tabata, recuperado de problema muscular, e de Ronaldo, que volta após edema no joelho.

Histórico do confronto

Segundo levantamento do site especializado oGol, os clubes já se enfrentaram 93 vezes em todas as competições. São 38 vitórias do Inter, 29 do Palmeiras e 26 empates.

Em Porto Alegre: 27 vitórias do Inter, 15 empates e 6 vitórias do Palmeiras em 48 jogos.

Em São Paulo: 23 vitórias do Palmeiras, 11 empates e 11 triunfos do Inter em 45 jogos.

No Brasileirão, o retrospecto é equilibrado: 34 vitórias do Inter, 26 do Palmeiras e 24 empates.

? Colorado pronto para enfrentar o Palmeiras. Duelo acontece amanhã, às 18h30, no Allianz Parque, pela 23a rodada do Brasileirão. pic.twitter.com/hcC41ewN6H ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 12, 2025

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: João Martins - auxiliar)

Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.



Desfalques: Paulinho, Bruno Rodrigues

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Tabata (Bruno Henrique); Alan Patrick, Carbonero e Ricardo Mathias.



Desfalques: Bernabei (suspenso), Ivan, Bruno Gomes e Lucca Drummond

Arbitragem de Palmeiras x Internacional

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Internacional e Palmeiras duelando pelo primeiro turno do Brasileirão 2025.

Próximos jogos

Palmeiras

O Verdão pega o River Plate , pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

A bola rola na próxima quarta-feira (17), às 21h30, no Más Monumental.

Internacional

O Colorado, por sua vez enfrenta o Grêmio, seu maior rival, pela 24ª rodada do Brasileirão.

A bola rola no dia 21 (domingo), às 17h30, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X INTERNACIONAL



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 13 de setembro de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



Onde assistir: SporTV e Premiere